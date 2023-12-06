06 декабря 2023, 09:13

Льготы для бизнеса разработают на фоне роста ключевой ставки в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России хотят создать систему хеджирования процентных рисков для бизнеса на фоне резкого повышения ключевой ставки Центробанка. Минэкономразвития уже готовит подобный механизм. Об этом сообщил РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, участвующих в обсуждениях.

Минэкономразвития планирует компенсировать компаниям разницу между установленной ключевой ставкой, которая сейчас зафиксировалась на уровне 15%, и неким «определенным государством базовым уровнем».

При сложившейся непростой бюджетной ситуации источником финансирования льготы могут сделать прибыль банковского сектора. По прогнозам, она достигнет трех триллионов рублей по итогам 2023 года.

Как отметил собеседник агентства, подобная идея появилась после обращения некоторых компаний, у которых имеются кредиты с плавающими ставками. По данным еще одного источника, проект пока существует на уровне идеи.

Центробанк повысил ключевую ставку с 7% сразу до 15%. Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил решения регулятора по увеличению показателя с битвой при Ватерлоо. По его словам, ЦБ не смог стабилизировать темпы роста цен в России, поэтому в скором времени ключевую ставку могут снова поднять.

Минэкономразвития РФ Бизнес Экономика
06 декабря 2023, 09:13
Курс доллара превысил месячный максимум
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При открытии торгов на Мосбирже утром 6 декабря курс доллара подскочил почти на 0,8% и впервые с 3 ноября превысил отметку в 93 рубля. Евро и юань тоже показали рост, сообщили «Ведомости».

В 07:40 американская валюта торговалась за 93,0025 рубля с подорожанием на 0,79%. Это произошло впервые с 3 ноября. Через четыре минуты рост замедлился до 0,75%, и курс доллара составил 92,97 рубля.

Курс евро достиг 100,4 рубля, юаня - 12,972 рубля. Они подорожали на 0,42% и 0,73% соответственно.

Планку в 90 рублей доллар превысил 1 декабря после непродолжительного укрепления рубля. Евро 5 декабря торговался за 99,16 рубля и тоже побил ноябрьский максимум.

Обязательная продажа валютной выручки крупными российскими экспортерами не позволит курсу доллара превысить 100 рублей, заявил «360» аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. По его словам, повышение ключевой ставки до 15% не остановило девальвацию отечественной валюты.

Доллары США Курс валют Деньги Курс доллара
06 декабря 2023, 07:53
«Балтику» предложили национализировать
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев в письме главе Росимущества Вадиму Яковенко предложил национализировать предприятие. Источники «Ведомостей» подтвердили, что начались переговоры по этому поводу.

Таймураз Боллоев назвал национализацию «Балтики» единственным выходом из сложившейся ситуации, так как Carlsberg Group не приняла условий России о продаже. Пока производство перешло во временное управление Росимущества.

Президент «Балтики» оценил балансовую стоимость основных средств компании в 17 миллиардов рублей. Он предупредил, что она нуждается в модернизации технологического оборудования и обновлении программного обеспечения.

Источники газеты подтвердили, что Росимущество получило письмо Таймураза Боллоева, и начались переговоры по этому поводу. Один из собеседников заявил, что пока компании на территории России лишь передавали под управление и ни разу не национализировали.

Гендиректор Carlsberg Group Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Датская компания потребовала компенсацию за сорванную сделку о продаже завода.

Санкции Бизнес
06 декабря 2023, 06:30
Закон о социальных банковских вкладах для людей с низкими доходами приняли в первом чтении
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект о социальных банковских вкладах для малоимущих. В случае принятия россияне смогут открывать вклады на сумму до 50 тысяч рублей, сообщили «Известия».

Законопроект рассмотрели на заседании Госдумы 5 декабря и приняли в первом чтении. Его внесла в мае группа сенаторов и депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Парламентарии предложили дать людям с подтвержденным невысоким доходом возможность открывать через «Госуслуги» специальные социальные вклады на сумму до 50 тысяч рублей по ставке выше ключевой, установленной Центробанком. Операции разрешат только по карте «Мир» и в отечественной валюте. Банкам запретят взымать комиссию на операции до 15 тысяч рублей, плату за обслуживание счета и выпуск карты.

Банковские вклады и депозиты назвали самым оптимальным способом сбережений в сложившейся ситуации. Финансовый консультант Алена Никитина заявила, что накопления до миллиона рублей выгодней положить в банк под процент, чем хранить наличными.

Банки Законы Госдума РФ Деньги
05 декабря 2023, 21:51
Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Массовый сбой произошел в работе приложения Альфа-Банка. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех».

По данным сервиса статистики, проблемы с приложением испытывают клиенты банка во многих российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Воронеже и Казани.

Банки Интернет

Новости по теме