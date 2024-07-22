Курсы доллара и евро в России рассчитают по-новому

Telegram запустил монетизацию для российских пользователей, они смогут получать 50% от рекламы. Вывести внутреннюю валюту Stars можно будет через специальную платформу Fragment. Как заработать на своем канале, рассказал в эфире 360.ru эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам, для начала работы нужно создать Telegram-канал и определить его контент - видео, тексты, литературные этюды и так далее.

Затем необходимо набрать аудиторию. Для доходов от рекламной интеграции нужно максимальное число подписчиков.

«На первых порах вы можете опираться на свой ближний круг, на знакомых, на общую адресную книгу <…> Но потом, чтобы расширять аудиторию, вам необходимо, чтобы контент был очень релевантный», - отметил Бархота.

Когда подписчиков наберется несколько тысяч, можно включать монетизацию.

Когда рекламодатели заинтересовались размещением таргетированной рекламы, необходимо заключить с ними контракт. Спустя некоторое время можно начинать получать выручку за рекламу. Бархота уточнил, что поступать она будет не в рублях, а в криптовалюте, которую затем можно будет конвертировать.

«Но непонятно, как это будет, какой курс будет и как конвертацию осуществлять», - заметил он.

Тем не менее, он подытожил, что на раскрученном канале можно неплохо зарабатывать.

Ранее PR-агентство Mediacom.Expert назвало самую популярную площадку в России для ведения и монетизации блогов.