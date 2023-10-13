Курс рубля укрепят экспортеры. Продажа валютной выручки помешает доллару перейти за 100

13 октября 2023, 23:31
РИА «Новости»
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Российские экспортеры с 16 октября начнут продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Указ об этом в минувшую среду, 11 октября, подписал президент Владимир Путин, а правила продажи установило правительство. Нововведение еще до вступления в силу резко укрепило рубль: доллар на бирже обвалился сразу на три рубля и остался на уровне 97, евро закрепился на уровне 102 рубля. Опрошенные «360» эксперты заявили, что в ближайшие полгода американская валют не вернется к трехзначным показателям, а останется в коридоре, который устроит и власти, и бизнес.

Указ для укрепления рубля Ручное управление Корнеев напомнил, что к мере с обязательной продажей валюты экспортерами правительство уже прибегало сразу после начала спецоперации, когда курс доллара взлетел почти до 120 рублей. Решение сработало, и национальная валюта укрепилась, а американская потеряла в цене почти в два раза.

«Продажа валютной выручки - способ, который четко, надежно и гарантированно укрепит рубль при наших условиях. У нас положительный торговый баланс. Мы всегда продаем больше, чем покупаем, поэтому у нас всегда есть избыток валюты. Но если его держать за границей, то это влияет негативно», - подытожил экономист.

Откат курса иностранной валюты начался еще до начала продажи экспортерами валютной выручки. В итоге его доведут до комфортного для бюджета и предпринимателей курса. Об этом в беседе с «360» заявил экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев.

Он подчеркнул, что новое правило направлено прежде всего на тех экспортеров, которые не возвращали валюту в Россию, хотя их настойчиво об этом просили. Теперь за выполнением требований станут следить представители Росфинмониторинга.

На время действия указа курс доллара не превысит планки в 100 рублей. Об этом заявил в беседе с «360» аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. Он напомнил, что власти рассматривали и другие меры для стабилизации национальной валюты, но они требовали больших усилий.

В качестве примера аналитик привел предложение министра экономического развития Максима Решетникова, который в сентябре говорил о разделении рубля на внешний и внутренний на примере «китайской мембраны».

«Чтобы организовать такую систему денежного обращения нужно контролировать банки. Но пошли более простым путем с точки зрения реализации: решили контролировать корпорации», - пояснил Голубовский.

Про указ президента России об обязательной продаже иностранной валюты российскими экспортерами журналисты узнали из комментария официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что правила и объемы продажи установит правительство, а за выполнением требований станут следить представители Росфинмониторинга, которые получат доступ к счетам компаний.

Всего в список попали 43 группы компаний, работающие в сфере топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, а также зернового хозяйства. Перечень организаций не раскрыли, но, по данным СМИ, речь идет о фирмах, которые получили за счет экспорта 60% выручки.

Правительство определило параметры обязательной продажи валюты следующим образом. Компании обязаны перевести не менее 80% полученных от заграничных партнеров денег в российские банки, из которых 90% - продать на внутреннем рынке.

Выступавший ранее против валютных ограничений Центробанк отметил, что обязательная продажа выручки экспортерами внесет свой вклад в снижение краткосрочной волатильности рубля.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это адресные меры, которые не коснутся большого числа компаний, у которых небольшая доля валютной выручки.

Аналитик подчеркнул, что беспокойство курсом рубля связано с двумя причинами. Подъем ключевой ставки Центробанком не остановил девальвацию национальной валюты, что предсказывали многие. По словам эксперта, такой способ сработал бы раньше, когда фирмы с высоким рублевым доходом могли получить валютные займы под низкие проценты на внешнем рынке. Но сейчас он для них закрыт.

Эффективная мера Эксперт пояснил, что смотрители из Росфинмониторинга для регулирования курса рубля определят, сколько валюты компании должны направить на рынок для продажи.

Вторым важным фактором аналитик назвал удержание курса до президентских выборов. Он напомнил, что новое правило прекратит действовать до конца марта. Поэтому уже в ближайшее время образуется коридор, в котором американская валюта останется балансировать на ближайшие полгода. Подняться доллару выше 100 рублей не дадут.

Сделать более долгосрочный прогноз аналитик не смог. Он пояснил, что сейчас мир находится в очень шатком положении из-за признаков крупного экономического кризиса, который приведет к падению цен на нефть. Этого пока не произошло, потому что есть риски возникновения войны на Ближнем Востоке. Последнее приведет к дефициту сырья и, соответственно, росту цен.

«Поэтому самое правильное решение - держать руку на пульсе и корректировать ситуацию административными методами», - подытожил Голубовский.

Рубль Экспорт Курс валют Бизнес Владимир Путин Правительство РФ Курс доллара Курс евро
Стоимость условного завтрака в России снизилась
23 октября 2023, 00:48
Freepik
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Цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта — до 113,9 пункта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Индекс разработали на основе информации, предоставляемой экспертами аналитического ресурса «Чек Индекс» специально для агентства. В «корзину» внесли семь продуктов, которые чаще всего употребляют россияне на завтрак: 400 граммов батона, 200 граммов ветчины, 180 граммов сливочного масла, 200 граммов сыра, 500 граммов огурцов, 95 граммов растворимого кофе и один килограмм сахара.

По этим продуктам аналитики постоянно рассчитывают средний чек. За базовые 100 баллов приняли значение «Индекса кофе с бутербродом» с 1 по 15 октября прошлого года. Его перемены соответствуют среднему арифметическому от развития среднего чека по каждому из вышеперечисленных товаров.

В период с 16 по 30 сентября чек вырос по батону - до 37 рублей и кофе - до 182 рублей. При этом он снизился по огурцам - до 89 рублей, ветчине - до 183 рублей, сахару - до 66 рублей и сыру - до 183 рублей. Показатели сливочного масла остались прежними - 153 рубля. Исходя из этого, индекс по сравнению с прошлыми двумя неделями понизился на 1,2 пункта и составил 114,7 пункта.

Однако с 1 по 15 октября средний чек вырос по ветчине до 188 рублей, кофе и сыру - до 185. Цена огурцов выросла до 82 рублей, сахара - до 64. Стоимость хлеба и сливочного масла осталась прежней. Таким образом индекс понизился еще на 0,8 пункта.

Ранее аналитик Александр Шнейдерман спрогнозировал небольшое увеличение цен на импортные товары. По его словам, на это повлияло ослабление рубля. Он отметил, что подорожать могут бытовая техника и одежда.

Цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта - до 113,9 пункта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Еда Деньги Продукты
Экономист рассказал, как рубль вырастет на западных деньгах
22 октября 2023, 03:26
РИА «Новости»
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Расчеты рублями за импорт способны укрепить курс. Об этом рассказал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с агентством «Прайм».

По данным ЦБ, более 50% поставок из России в Европу в августе оплачивались в рублях. Российская валюта занимает лидирующую позицию в расчетах за ресурсы с Азией, Океанией и государствами Карибского региона. Такая динамика способна положительно отразиться на рубле, однако многие факторы зависят и от валюты расчетов за иностранные поставки.

«Если импорт растет и оплачивается в большей мере за свободно конвертируемую валюту, ее может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», - заявил Абрамов.

По его словам, нужно давать правильную оценку рублевым взносам в распоряжении нерезидентов, а также их доходам от поставок в РФ. Если стоимость товаров для России завышают, то рублей на счетах копится больше. Их обмен на валюту снова ослабит рубль.

Ранее экономист Максим Чирков спрогнозировал реальный курс рубля на ближайшие месяцы. По его словам, доллар может опуститься ниже 80 рублей.

Рубль Доллары США Курс валют Деньги Экономика
Центробанк повысит ключевую ставку до 14% — СМИ
21 октября 2023, 09:05
РИА «Новости»
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Центробанк вновь повысит ключевую ставку по итогам заседания, которое состоится 27 октября. Об этом написали «Известия» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

«Увеличение до 14% - базовый сценарий для девяти из 12 банков», - сообщило издание.

Некоторые допускают увеличение сразу до 15%. Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин заявил, что денежный рынок уже подготовился к повышению.

Тем не менее некоторые эксперты уверены, что Банк России постарается сделать все, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 4%.

В ближайшие месяцы доллар может опуститься ниже 80 рублей. Рост экономики Евросоюза в 2023 году замедлился до 0,7%, в России ВВП за второй квартал вырос на 5%. На Западе темп инфляции ускорился.

Ранее эксперты также предполагали, что продажа валютной выручки помешает курсу доллару перейти за 100 рублей. Образуется коридор, в котором американская валюта продолжит балансировать.

Банки ЦБ РФ
Потребкредиты поставили на стоп. Почему банки не хотят давать деньги?
20 октября 2023, 16:07
Pxhere
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Банки не одобрили 80% заявок на потребительские кредиты в сентябре. О причинах такого большого количества отказов и перспективах рынка кредитных продуктов «360» рассказал экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев

«Банки ужесточили требования к заемщикам, понятно почему, чтобы не столкнуться с массовым невозвратом. Когда-то это привело к глобальному финансовому кризису в Америке. Так что банки поступают правильно», - отметил он.

Политика ужесточения напрямую, по мнению Разуваева, связана с новой финансовой ситуацией и повышением ключевой ставки. Она будет расти и дальше.

Центробанк, чтобы бороться с инфляцией, увеличит ее до 14%. А значит, рост числа отказов в выдаче потребительских кредитов наличными затянется. Тем же, кто планирует серьезные покупки, аналитик посоветовал смотреть в сторону накоплений, а не кредитных продуктов.

«Люди должны понимать, что надо жить по средствам. Хочешь что-нибудь купить - открывай счет. В принципе, в любом продвинутом банке есть инвестиционные накопительные программы. Есть, в конце концов, рынок акций и облигаций», - пояснил экономист.

За два месяца осени банки отказали в потребительских кредитах почти 150% заявителей. В сентябре одобрили чуть больше трети заявок, в октябре - меньше половины. Такую информацию привел портал «Сравни.ру».

Банки Кредиты

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