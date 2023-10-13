Курс рубля укрепят экспортеры. Продажа валютной выручки помешает доллару перейти за 100

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Указ для укрепления рубля Ручное управление Корнеев напомнил, что к мере с обязательной продажей валюты экспортерами правительство уже прибегало сразу после начала спецоперации, когда курс доллара взлетел почти до 120 рублей. Решение сработало, и национальная валюта укрепилась, а американская потеряла в цене почти в два раза.

«Продажа валютной выручки - способ, который четко, надежно и гарантированно укрепит рубль при наших условиях. У нас положительный торговый баланс. Мы всегда продаем больше, чем покупаем, поэтому у нас всегда есть избыток валюты. Но если его держать за границей, то это влияет негативно», - подытожил экономист.

Откат курса иностранной валюты начался еще до начала продажи экспортерами валютной выручки. В итоге его доведут до комфортного для бюджета и предпринимателей курса. Об этом в беседе с «360» заявил экономист, доктор бизнес-администрирования и политический аналитик Валерий Корнеев.

Он подчеркнул, что новое правило направлено прежде всего на тех экспортеров, которые не возвращали валюту в Россию, хотя их настойчиво об этом просили. Теперь за выполнением требований станут следить представители Росфинмониторинга.

На время действия указа курс доллара не превысит планки в 100 рублей. Об этом заявил в беседе с «360» аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. Он напомнил, что власти рассматривали и другие меры для стабилизации национальной валюты, но они требовали больших усилий.

В качестве примера аналитик привел предложение министра экономического развития Максима Решетникова, который в сентябре говорил о разделении рубля на внешний и внутренний на примере «китайской мембраны».

«Чтобы организовать такую систему денежного обращения нужно контролировать банки. Но пошли более простым путем с точки зрения реализации: решили контролировать корпорации», - пояснил Голубовский.

Про указ президента России об обязательной продаже иностранной валюты российскими экспортерами журналисты узнали из комментария официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что правила и объемы продажи установит правительство, а за выполнением требований станут следить представители Росфинмониторинга, которые получат доступ к счетам компаний.

Всего в список попали 43 группы компаний, работающие в сфере топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, а также зернового хозяйства. Перечень организаций не раскрыли, но, по данным СМИ, речь идет о фирмах, которые получили за счет экспорта 60% выручки.

Правительство определило параметры обязательной продажи валюты следующим образом. Компании обязаны перевести не менее 80% полученных от заграничных партнеров денег в российские банки, из которых 90% - продать на внутреннем рынке.

Выступавший ранее против валютных ограничений Центробанк отметил, что обязательная продажа выручки экспортерами внесет свой вклад в снижение краткосрочной волатильности рубля.

Председатель регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что это адресные меры, которые не коснутся большого числа компаний, у которых небольшая доля валютной выручки.

Аналитик подчеркнул, что беспокойство курсом рубля связано с двумя причинами. Подъем ключевой ставки Центробанком не остановил девальвацию национальной валюты, что предсказывали многие. По словам эксперта, такой способ сработал бы раньше, когда фирмы с высоким рублевым доходом могли получить валютные займы под низкие проценты на внешнем рынке. Но сейчас он для них закрыт.

Эффективная мера Эксперт пояснил, что смотрители из Росфинмониторинга для регулирования курса рубля определят, сколько валюты компании должны направить на рынок для продажи.

Вторым важным фактором аналитик назвал удержание курса до президентских выборов. Он напомнил, что новое правило прекратит действовать до конца марта. Поэтому уже в ближайшее время образуется коридор, в котором американская валюта останется балансировать на ближайшие полгода. Подняться доллару выше 100 рублей не дадут.

Сделать более долгосрочный прогноз аналитик не смог. Он пояснил, что сейчас мир находится в очень шатком положении из-за признаков крупного экономического кризиса, который приведет к падению цен на нефть. Этого пока не произошло, потому что есть риски возникновения войны на Ближнем Востоке. Последнее приведет к дефициту сырья и, соответственно, росту цен.

«Поэтому самое правильное решение - держать руку на пульсе и корректировать ситуацию административными методами», - подытожил Голубовский.