«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», - объявила пресс-служба.

Регулятор заверил, что курс рубля не зависел от торговой площадки. Его определял баланс спроса и предложения валюты от внешней торговли. Международный валютный рынок и внутренние рынки большинства стран, по словам Центробанка, являлись внебиржевыми. Обращение валюты на бирже не являлось ключевым условием конвертируемости рубля.

Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попали под санкции США. Из-за этого с 13 июня приостановили торги евро , гонконгским и американским долларами.