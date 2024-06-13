13 июня 2024, 10:30

Курс рубля после остановки торгов долларом и евро останется рыночным — ЦБ

РИА «Новости»
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Санкции США против Мосбиржи не скажутся на расчете курса рубля по отношению к иностранным валютам. Центробанк объявил, что он останется рыночным. Об этом сообщили «Известия».

«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», - объявила пресс-служба.

Регулятор заверил, что курс рубля не зависел от торговой площадки. Его определял баланс спроса и предложения валюты от внешней торговли. Международный валютный рынок и внутренние рынки большинства стран, по словам Центробанка, являлись внебиржевыми. Обращение валюты на бирже не являлось ключевым условием конвертируемости рубля.

Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попали под санкции США. Из-за этого с 13 июня приостановили торги евро , гонконгским и американским долларами.

Евро Рубль Доллары США Центробанк Мосбиржа
13 июня 2024, 09:19
Центробанк объяснил, почему из-за санкций США заблокировали торги евро
РИА «Новости»
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Торги евро на Мосбирже остановили из-за санкций США. Центробанк объяснил, что страны Евросоюза вынуждены соблюдать американские ограничения. Об этом сообщили «Ведомости».

«Санкции были введены только со стороны США, но их соблюдают также страны ЕС. Поэтому биржевые торги прекращены и в евро», - заявила пресс-служба регулятора.

США 12 июня расширили санкции против России. Американский Минфин запретил предоставлять услуги, связанные с информационными технологиями, внес в черный список 200 организаций и 30 физлиц, пригрозил банкам из третьих стран вторичными санкциями.

На следующий день Мосбиржа остановила торги евро и долларом , в том числе гонконгским.

Открытие торгов 13 июня в других валютах на срочном, валютном и рынке драгметаллов перенесли с семи часов на 09:50. Депутат Михаил Делягин допустил, что из-за санкций площадка изменит формат работы с валютой.

Евро Доллары США Санкции Деньги Центробанк Мосбиржа
13 июня 2024, 01:20
Банк России приостановил с 13 июня торги гонконгским долларом
РИА «Новости»
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Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Информацию об этом разместили на сайте Центробанка.

Также ЦБ поменял время начала торговой сессии на Мосбирже. В четверг сессии на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке Мосбиржи начнутся с 9:50 по московскому времени. Обычно они начинались в 7:00.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что после ввода американских санкций могут случиться изменения формата работы Мосбиржи. Он отметил, что для стабилизации ситуации понадобится какое-то время. Площадке потребуется прописать новый регламент.

Банки Санкции Россия Мосбиржа
12 июня 2024, 18:44
Мосбиржа с 13 июня прекратит вести торги долларом и евро
Unsplash
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Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Такое решение площадка приняла из-за введенных против нее санкций со стороны США, сообщили на сайте Мосбиржи.

В пресс-службе отметили, что торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут осуществляться по всем инструментам, кроме американского доллара и евро. То же самое касается сделок на фондовом и денежном рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

На срочном рынке торги продолжат проводиться в обычном режиме.

Ранее США внесли в санкционный список более 30 физических лиц и 200 организаций из России и Китая. Американский Минфин запретил включенным в перечень структурам оказывать для российской стороны услуги, связанные с облачными сервисами и информационными технологиями.

Ограничения коснулись семи кораблей, которые используются для транспортировки СПГ. В список также попала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

Евро США Доллары США Санкции Мосбиржа
12 июня 2024, 10:11
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики России
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Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России. Если в начале 2024 года он предсказывал рост до 1,3%, то в новом докладе международной организации показатель повысился до 2,9%.

В 2025-м прогноз роста составляет 1,4% - опять же выше, чем он был ранее (0,9%).

По сравнению с январскими оценками банк ожидает увеличения ВВП страны на 1,6 и 0,5 процентных пункта соответственно. При этом, согласно прогнозу, одновременно с ростом экономической активности в России сократится рынок ипотечного кредитования, что отразится на ВВП.

Российская экономика успешно справилась со шквалом западных санкций. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, нефтяная сфера пока остается одним из основных столпов ее развития, но постепенно ситуация меняется, и экономика России все интенсивнее развивается в том числе за счет производства, переработки и услуг.

Банки Россия Всемирный банк Экономика ВВП

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