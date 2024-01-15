Курс рубля обновил полугодовой максимум

К закрытию торгов курс доллара потерял 81 копейку и опустился до уровня 87,60 рубля. При этом в ходе сделок американская валюта опускалась до 87,37 рубля.

Потери евро оказались еще серьезнее. За день курс опустился сразу на 1,09 рубля и зафиксировался на уровне 96 рублей. Минимальный курс европейской валюты за день опускался до 95,55 рубля.

Новые курсы валют оказались самыми низкими с 30 июня 2023 года. Причиной такого поведения назвали выполнение бюджетного правила.

По данным Минфина , в декабре уровень нефтегазовых доходов бюджета составил 650,5 миллиарда рублей, что оказалось на треть ниже по сравнению с ноябрем.

В этой связи ведомство приступило к продаже юаней и золота из Фонда национального благосостояния. Всего на торги выставили валюту на сумму 69,1 миллиарда рублей. Торги начались в понедельник, 15 января, и продлятся до 1 февраля. Ежедневный объем продаж из фонда составит 4,1 миллиарда рублей.