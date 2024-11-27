27 ноября 2024, 16:13

Курс евро взлетел почти до 120 рублей

Pxhere
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Курс доллара достиг 113 рублей на внебиржевом рынке Forex. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Европейская валюта поднялась до отметки в 119 рублей.

Днем 27 ноября позиция доллара выросла на 4,26% и закрепилась в районе 111 рублей. Евро тоже поднялся более чем на 4%. С начала месяца американская валюта выросла на 12,5%.

В ближайшее время курс доллара и евро будет расти , считают эксперты. На этом фоне в России подорожает импортная техника.

Сейчас лучше всего хранить деньги в золоте, так как драгметалл может подняться в цене. Сейчас его стоимость составляет 2630 долларов (около 280 тысяч рублей) за тройскую унцию.

Евро Рубль Курс евро
26 ноября 2024, 17:37
Минфин назвал курс рубля благоприятным для экспортеров
РИА «Новости»
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Курс рубля оказался благоприятным для экспортеров, и это им важнее ключевой ставки. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, которого процитировал РБК.

«Я не говорю, что он хороший или плохой. Просто говорю, что сегодня [курс] для экспортеров очень даже способствующий экспорту», - рассказал он.

Кроме того, глава Минфина в шутку призвал не думать о повышении ключевой ставки, чтобы оно не сбылось.

Ранее экономист Александр Разуваев призвал вкладывать сбережения не в доллары, а в золото. По его прогнозам, в ближайшее время драгоценный металл будет только расти в цене.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевую ставку начнут понижать уже в следующем году.

Рубль Минфин РФ Курс валют Антон Силуанов
26 ноября 2024, 10:26
Судебные приставы запустили тотальную проверку коллекторов
Pixabay
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Федеральная служба судебных приставов начала проводить в ноябре масштабную проверку юридических лиц, которые занимаются взысканием долгов с граждан. Об этом сообщил РБК.

Внеплановым проверкам подвергаются коллекторы, банки и микрофинансовые организации. Судебные приставы выясняют, как взыскатели связываются с должниками и кого нанимают в качестве сотрудников.

Источники издания подтвердили, что проверки ужесточились. По их словам, надзорные действия приставов стали самыми серьезными за последние два-три года. По данным РБК, проверки проводят по поручению заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Один из собеседников издания предположил, что судебные приставы в первую очередь изучают работу компаний, находящихся в «красном списке» ФССП по жалобам.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов обратил внимание на закредитованность россиян. По его словам, примерно 13 миллионов граждан одновременно погашают как минимум три потребительских кредита.

Долги Банки Коллекторы Правительство РФ
25 ноября 2024, 02:23
«Это не годы». Когда начнут отменять антироссийские санкции
РИА «Новости»
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Сразу несколько стран перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Ведущая 360.кг Анастасия Букреева и эксперт финансового рынка Андрей Бархота обсудили, стоит ли запасаться наличными и когда могут снять западные санкции

«Я думаю, что это не годы. Горизонт приблизительно от девяти до 18 месяцев. Потому что надо понимать, что снятие санкций будет по времени совпадать с завершением вооруженной конфронтации, деэскалацией конфликта и заключением мирного соглашения, о чем говорят все стороны конфликта», - заявил Бархота.

Он отметил, что новая администрация США готова к шагам навстречу соблюдению интересов всех сторон и прежде всего российских.

«А здесь, конечно, снятие санкций, повышение удобства и комфорта для граждан России - это, наверное, первейшая задача», - заключил эксперт.

США Санкции Россия
25 ноября 2024, 00:36
Названы четыре драгоценных камня с высокой доходностью
Freepik
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В России увеличился спрос на драгоценные камни в первом квартале этого года, причем он вырос втрое, если сравнить с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом РБК рассказала геммолог, основательница ювелирного бренда Tatiana Diamonds, специалист по бриллиантам и цветным камням Татьяна Такташева.

По ее словам, россияне предпочли инвестировать в драгоценные камни из-за экономической и геополитической неопределенности. На это также повлияла отмена НДС на покупку бриллиантов осенью 2022 года.

Такташева пояснила, что такие защитные активы помогут сохранить денежные средства в условиях роста цен и сильных колебаний валютных курсов. Частные инвесторы смогут диверсифицировать риски в период кризисов и рецессий.

Еще один плюс таких инвестиций заключается в том, что нет реестра владельцев драгоценных камней, а также эти активы нельзя заморозить в отличие от счетов и ценных бумаг.

Геммолог посоветовала инвестировать не только в бриллианты, но также в рубины, изумруды и сапфиры, которые пользуются спросом и в России, и за границей. Можно увеличить капитал и приобретением камня турмалин параиба, чья стоимость сопоставима с бриллантом, но потом успеть его продать до того, как к нему пропадет интерес на рынке.

Ранее в Женеве на аукционе Christie’s продали за рекордные 881 миллион рублей изумруд прямого потомка пророка Мухаммеда весом 37 карат.

Инвестиции Россия Деньги

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