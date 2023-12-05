Курс евро впервые за месяц превысил 99 рублей

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По состоянию на 07:37, евро вырос до 99,16 рубля, на 0,67%. В последний раз настолько высокий курс фиксировали 7 ноября. Доллар утром 5 декабря стоил 91,45 рубля с ростом на 0,56%, юаня - 12,7 рубля, на 0,5%.

Очередной максимум показала в начале декабря американская валюта. Ее курс превысил 90 рублей. Издание связало ослабление российской валюты с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти.

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин ранее предупредил о незначительном укреплении рубля в будущем. По его словам, восстановился инвестиционный и потребительский спрос.

Укрепить отечественную валюту призван указ президента о продаже валютной выручки , которую в октябре нарастили на 36%.