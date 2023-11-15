15 ноября 2023, 12:58

Курс евро впервые за 4 месяца опустился ниже 97 рублей

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Впервые с 5 июля курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

По информации на 12:16 по московскому времени, евро снижался на 1,17% до 96,98 рубля. К 12:22 курс европейской валюты оказался на уровне 96,81 рубля. В то же время доллар подешевел на 1,63% до 89,13 рубля, юань снизился на 1,44% до 12,29 рубля.

Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля. На открытии торгов 13 ноября курс американской валюты составлял 92,19 рубля, евро - 98,55 рубля, юаня - 12,65 рубля.

Аналитики заявили, что антироссийские санкции оказали обратный эффект и укрепили рубль. Несмотря на потолок цен , доходы бюджета от нефти и газа в октябре увеличились в два раза.

Евро Курс валют
15 ноября 2023, 07:54
Россияне задолжали микрокредитным организациям рекордные 350 млрд рублей
РИА «Новости»
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Совокупная задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам третьего квартала 2023 года составила почти 348,1 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Известия».

Число клиентов МФО достигло 19,9 миллионов человек, а объем займов увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом.

По мнению экспертов объединения участников микрофинансового рынка СРО «МиР», увеличение количества займов является попыткой россиян сохранить привычный образ жизни на фоне инфляции. В качестве еще одной причины они указали ужесточение требований банков к заемщикам.

Опрос, проведенный СРО «МиР» в октябре показал, что почти 13% россиян занимают деньги у микрофинансовых организаций, несмотря на уже имеющиеся кредиты в банке.

Ранее экономист Николай Кульбака предсказал увеличение закредитованности среди жителей России. По его словам, такая ситуация складывается из-за низких доходов и высокой финансовой неграмотности.

Долги Россия Экономика
14 ноября 2023, 16:59
Оборот внешней торговли России за январь–сентябрь 2023 года упал на 16%
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Оборот внешней торговли России за период с января по сентябрь 2023 года снизился на 16% до 530,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Экспорт товаров из России за три квартала уменьшился на 29,4% и составил 316,9 миллиарда долларов. На долю Азии в торговом обороте пришлось около 70%, экспорт в этот регион увеличился на 10% (до 226,6 миллиарда долларов), а импорт - на 40% (до 139,7 миллиарда долларов).

Выросло и число поставок в Африку: Россия отправила туда в полтора раза больше товаров, чем в прошлом году.

Экспорт в Европу за девять месяцев снизился на 70% и составил до 65,3 миллиарда долларов, а импорт уменьшился на 10% - до 59,2 миллиарда долларов.

Ранее индийское министерство торговли и промышленности сообщило, что товарооборот с Россией за первые восемь месяцев 2023 года вырос до 44 миллиардов долларов. Индия закупила у российских экспортеров товары на сумму 41,2 миллиарда долларов. При этом страна поставила России продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Экспорт Европа Россия Экономика Азия
14 ноября 2023, 14:35
Курс доллара впервые за 4 месяца опустился ниже 91 рубля
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Впервые с лета курс доллара на Московской бирже опустился ниже 91 рубля. Российская валюта укрепилась ненадолго, и через несколько минут снижение замедлилось, сообщил ТАСС.

Доллар стоил 90,9 рубля в 14:02. Он подешевел на 0,78%. Такие низкие показатели в последний раз фиксировали 28 июля. Спустя четыре минуты ситуация изменилась, снижение курса замедлилось, и американская валюта торговалась по 91,04 рубля. К тому моменту расценки на евро опустились до 97,67 рубля, юань - 12,47 рубля.

Курс доллара на открытии торгов 13 ноября составлял 92,19 рубля, евро - 98,55 рубля, юаня - 12,65 рубля.

Американская валюта обновила минимум 31 октября, когда впервые со 2 августа подешевела до 92 рублей.

Антироссийские санкции имели обратный эффект и укрепили рубль, заявили американские аналитики. Несмотря на потолок цен , доходы бюджета от нефти и газа увеличились в октябре вдвое.

Евро Рубль Доллары США Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро
14 ноября 2023, 09:25
Маткапитал в России предложили снова приблизить к стоимости жилья
РИА «Новости»
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Материнский капитал вводили для того, чтобы помочь семьям купить жилье. Но цены выросли, и эта мера поддержки перестала быть эффективной. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин в беседе с Lenta.ru предложил проиндексировать выплаты.

По его мнению, нынешней суммы недостаточно для покупки квартиры, хотя изначально маткапитал вводили именно для этого. В качестве примера Андрей Алехин привел стоимость жилья в Омске - «однушка» обойдется в четыре миллиона рублей.

«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», - сказал он.

Депутат выступил против введения прогрессивных выплат. Андрей Алехин заявил, что нельзя привязывать размер маткапитала к демографической ситуации в каждом отдельно взятом регионе.

Сумму маткапитала в 2024 году увеличат почти до 631 тысячи рублей за рождение первого ребенка, до 834 тысячи - за второго, если семья не получала сертификат на предыдущего. Программа действует до конца 2026 года. Депутаты предложили продлить ее, изменив условия. Например, давать выплаты только женщинам, родившим первенца в 25-30 лет.

Семья Депутаты Деньги Маткапитал в РФ

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