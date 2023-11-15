Курс евро впервые за 4 месяца опустился ниже 97 рублей

По информации на 12:16 по московскому времени, евро снижался на 1,17% до 96,98 рубля. К 12:22 курс европейской валюты оказался на уровне 96,81 рубля. В то же время доллар подешевел на 1,63% до 89,13 рубля, юань снизился на 1,44% до 12,29 рубля.

Накануне курс доллара на Мосбирже опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля. На открытии торгов 13 ноября курс американской валюты составлял 92,19 рубля, евро - 98,55 рубля, юаня - 12,65 рубля.

Аналитики заявили, что антироссийские санкции оказали обратный эффект и укрепили рубль. Несмотря на потолок цен , доходы бюджета от нефти и газа в октябре увеличились в два раза.