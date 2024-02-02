Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

Правильность расчет пенсии и ее составляющих можно проверить, не отходя от компьютера, получив выписку из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Выписку можно получить через личный кабинет на госуслугах или в СФР, в МФЦ и в клиентских службах фонда. Документ содержит сведения о стаже, размере индивидуального пенсионного коэффициента и другую информацию. Все данные нужно перепроверить. Стаж, например, сравнить со сведениями в трудовой книжке, чтобы не было пропущенных периодов.

«При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью», - подчеркнула эксперт.

По словам Финогеновой, в этом случае нужно подать заявление о перерасчете пенсии в отделение СФР, указав в нем верную информацию о неучтенных ранее периодах стажа. К нему приложить подтверждающие документы, в частности, копии трудовых договоров, архивные справки.

Заявление можно подать через МФЦ или портал госуслуг, а также в СФР по месту жительства. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, если не потребуются дополнительные документы от заявителя.

Финогенова добавила, что иногда проблема с расчетом пенсии может возникнуть из-за технической ошибки самого фонда. В этом случае также подается заявление в СФР.

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