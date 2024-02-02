02 февраля 2024, 08:25

Курс евро превысил 98 рублей впервые с 16 января

РИА «Новости»
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В начале торгов в пятницу, 2 февраля, курс рубля снизился против доллара, евро и юаня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По отношению к доллару отечественная валюта снизилась на восемь копеек, до 90,55 рубля. Евро подорожал на 47 копеек - до 98,41 рубля, это его пиковое значение с 16 января. Китайский юань укрепился на одну копейку, до 12,58 рубля.

Экономист Илья Федоров отмечал, что курс американской валюты останется в районе 90 рублей. По его словам, именно такие котировки заложили при планировании бюджета, и Центральный банк будет стараться его сохранить. Однако на рост способны повлиять увеличение денежной массы и возросшая покупательская способность населения.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России предложило крупнейшим экспортерам продлить обязательную продажу валютной выручки до конца 2024 года. Он отмечал, что эта мера продемонстрировала свою эффективность для укрепления курсовой стоимости рубля.

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02 февраля 2024, 03:11
Россиянам рассказали, как не стать жертвой обмана с расчетом пенсии
РИА «Новости»
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Правильность расчет пенсии и ее составляющих можно проверить, не отходя от компьютера, получив выписку из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

Выписку можно получить через личный кабинет на госуслугах или в СФР, в МФЦ и в клиентских службах фонда. Документ содержит сведения о стаже, размере индивидуального пенсионного коэффициента и другую информацию. Все данные нужно перепроверить. Стаж, например, сравнить со сведениями в трудовой книжке, чтобы не было пропущенных периодов.

«При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью», - подчеркнула эксперт.

По словам Финогеновой, в этом случае нужно подать заявление о перерасчете пенсии в отделение СФР, указав в нем верную информацию о неучтенных ранее периодах стажа. К нему приложить подтверждающие документы, в частности, копии трудовых договоров, архивные справки.

Заявление можно подать через МФЦ или портал госуслуг, а также в СФР по месту жительства. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней, если не потребуются дополнительные документы от заявителя.

Финогенова добавила, что иногда проблема с расчетом пенсии может возникнуть из-за технической ошибки самого фонда. В этом случае также подается заявление в СФР.

Ранее журналисты «Первого регионального» рассчитали, какой должна быть зарплата человека для получения пенсии в размере 50 тысяч рублей. Россиянину необходимо получить как минимум 314,7 пенсионных балла.

Пенсия Пенсионеры Россия
01 февраля 2024, 11:37
Маск заявил о голосовании по перерегистрации Tesla в другом штате
Global Look Press
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Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют о перерегистрации компании в штате Техас, где находится штаб-квартира компании. Сейчас производитель электромобилей зарегистрирован в штате Делавэр.

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X , что акционеры Tesla в ближайшее время проголосуют о перерегистрации компании в штате Техас, где находится штаб-квартира компании. Сейчас производитель электромобилей зарегистрирован в штате Делавэр.

Суд американского штата Делавэр постановил не выплачивать Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов, которое в компании одобрили еще в 2018 году. Выплаты состоят из 12 опционов Tesla, которые стали бы собственностью бизнесмена, если рыночная капитализация производителя электромобилей достигла целевого уровня.

Однако Маск решил перерегистрировать Tesla в другом штате, чтобы обойти это ограничение. Для этого ему потребуется получить большинство голосов акционеров. Журналисты New York Times предположили, что владельцы не захотят переезжать в Техас, где у них будет меньше влияния на решения в компании.

В январе капитализация Tesla снизилась на 94 миллиарда долларов. Для компании это самый большой удар за последние 14 лет.

Tesla Илон Маск
31 января 2024, 15:07
Российский Трудовой кодекс назвали лучшим в мире
РИА «Новости»
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Трудовой кодекс Российский Федерации регулярно совершенствуется. В стране лучшая во всем мире законодательная база для работающей категории населения. Об этом рассказала «360» эксперт по трудовому праву Ольга Петрова.

Президент России Владимир подписал закон, который касается расширения прав работающих людей по получению компенсации за задержанную зарплату.

Эксперт пояснила, что это не какая-то новая инициатива главы государства. Речь идет об уже существующем федеральном законе, который действует с 2001 года. С того момента в стране действует статья 236 Трудового кодекса, обязывающая работодателя при нарушении сроков выплаты зарплаты компенсировать сотрудникам эту задержку.

«Путин на этом акцентировал внимание - не забывайте это делать. Потому что некоторые работодатели считают: „выплатил, и скажи спасибо“. Поэтому он (президент России. - прим. ред.) требует от работодателей неукоснительного выполнения Трудового кодекса, который защищает работников от любых нарушений сроков», - подчеркнула Петрова.

По ее словам, все белые компании знают этот закон. А порядочные бухгалтеры соблюдают правила Трудового кодекса. При задержке зарплаты в следующем месяце сотруднику должны доплатить за несвоевременную передачу заработанных средств. Эта компенсация рассчитывается по формуле не ниже 1/150 от действующей на тот момент ключевой ставки Банка России.

Петрова подчеркнула, что в самом Трудовом кодексе на сегодняшний день нет никаких проблем, которые нужно решать. Этот закон каждый раз совершенствуется и улучшается.

«У нас очень сильный Трудовой кодекс по сравнению с мировыми стандартами. Нет круче кодекса Российской Федерации», - резюмировала эксперт.

Законы Россия Зарплаты Владимир Путин
31 января 2024, 14:05
Прогнозом МВФ о росте российского ВВП заинтересовались в Кремле
РИА «Новости»
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Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году до 2,6%. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, назвал такие выводы любопытными.

«Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения», - отметил официальный представитель Кремля.

Прогноз МВФ о росте российской экономики появился накануне, 30 января. Директор одного из департаментов фонда Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что экономика страны показывает более высокие темпы роста , чем ожидали эксперты. Он уточнил, что прогноз составили с учетом снижающихся цен на нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Даже цены на нефть не отразятся на доходах России, подытожил он.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что российская экономика в ближайшие годы может обогнать японскую.

Дмитрий Песков Россия

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