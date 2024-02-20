20 февраля 2024, 23:10

Курс евро поднялся до отметки в 100 рублей

Unsplash
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Курс евро впервые с 9 января достиг отметки в 100 рублей. Об этом сообщил сайт Московской биржи.

В 18:00 по московскому времени европейская валюта торговалась на бирже по цене 99,94 рубля. Цена доллара на этот момент составляла 92,39 рублей.

Согласно данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами «завтра» на 17:54 вырос на 5 копеек до 92,39 рубля. Рост юаня составил 2 копейки, до 12,80 рубля, а евро растет на 52 копейки, до 100 рублей.

Ранее экономист Николай Кульбака спрогнозировал, что курс евро и доллара в феврале не будет сильно меняться. Специалист посоветовал покупать иностранную валюту только для хранения долгосрочных сбережений.

Евро Рубль Экономика
20 февраля 2024, 12:28
ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными активами
РИА «Новости»
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ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными из-за санкций активами, которые уже в 2024 году могут принести банку дополнительно около 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Об этом журналистам рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я ожидаю, что с точки зрения заблокированных активов основной год жатвы по банковскому сектору - это 2024 год. <…> У нас существует четыре возможных стратегии, которым мы активно следуем, по обеспечению хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов», - процитировал его «Интерфакс».

Первая стратегия заключается в переводе части заблокированных активов и обязательств ВТБ и «Открытия» на баланс специально созданных структур. Закон предусматривает такую возможность. Банк планирует открыть специальное финансовое общество для замороженных активов в ноябре-2024.

Вторая стратегия - затеять судебные процедуры в отношении дочерних структур ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк потерял контроль два года назад. Здесь есть осложнение: недавний указ президента России Владимира Путина запрещает судебные взыскания по счетам типа «С», однако банк надеется, что для него сделают исключение, которое все же позволит довести заблокированные активы до взыскания.

Третья стратегия состоит в заключении сделки с другим банком, у которого велик объем заблокированных обязательств, но, в отличие от ВТБ, мало заблокированных активов. Переговоры уже ведутся.

О четвертой стратегии Пьянов упомянул лишь, что ее воплощение находится на начальной стадии.

Он добавил, что к концу 2023 года объем заблокированных активов ВТБ оценивали в 900 миллиардов рублей.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных российских активов.

Банки Санкции Деньги
16 февраля 2024, 13:36
Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%
РИА «Новости»
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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом стало известно по итогам первого в 2024 году заседании регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - указали в пресс-службе Центробанка.

Как уточнил регулятор, нынешнее инфляционное давление сократилось по сравнению с осенью 2023 года. Однако остается высоким.

Спрос на внутреннем рынке опережает производственные возможности. В Центробанке подчеркнули, что пока рано делать выводы об устойчивости дезинфляционных тенденций. Проводимая ЦБ России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавили в регуляторе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что снижение ключевой ставки возможно в 2024 году. Для это регулятор должен удостовериться, что инфляция стабильно снижается.

Центробанк
16 февраля 2024, 10:26
Назван предельный возраст одобрения ипотеки в России
РИА «Новости»
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Российские банки в среднем отказывают клиентам в получении ипотечного кредита, если они достигли возраста 75 лет. О этом сообщил портал «Банки.ру».

По данным профильного сайта, средний срок выплаты ипотеки в России превысил 24 года. По закону кредитная организация может одобрить ипотеку гражданину в 21 год. В некоторых случаях кредит могут получить россияне, которые младше этого возраста. При этом решение принимается в каждом случае индивидуально.

В России действует несколько программ льготной ипотеки, в том числе для семей с детьми. По решению президента Владимира Путина программу «Молодая семья» планируют продлить после 2025 года. Она позволяет компенсировать до 35% стоимости недвижимости за счет государства. Программу льготной семейной ипотеки продлили до 1 июля 2024 года.

Банки Россия Недвижимость Кредиты Ипотека
16 февраля 2024, 01:49
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме «от имени Набиуллиной»
Freepik
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Финансовые кибермошенники организовали новую схему обмана россиян, отправляя им сообщения в мессенджерах якобы от имени главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом в беседе с «Прайм» рассказала советник главы банка Ксения Юдаева.

«Мессенджеры - это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее», - заявила она.

Во время выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах» Юдаева даже зачитала одно из таких сообщений.

Аферист отправил его гражданину якобы от лица их начальника, находящегося на деловых переговорах и попросившего выполнить транш в дочернюю компанию их партнерам. Юдаева добавила, что это письмо пришло якобы с адреса Набиуллиной.

Ранее глава Центробанка сообщила, что россияне стали чаще отдавать мошенникам взятые в кредит деньги , причем иногда речь идет о миллионах рублей.

Недавно житель Нижегородской области перевел онлайн-мошенникам почти 400 тысяч рублей.

Мошенничество Деньги Центробанк

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