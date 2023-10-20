Курс евро опустился ниже 102 рублей впервые почти за месяц
Курс евро на Мосбирже сегодня опустился ниже 102 рублей впервые с 28 сентября. Об этом написало РИА «Новости».
По данным на 10:20, курс евро к рублю составлял 101,8325. Правда, уже через пару минут он вырос до 101,9325. Курс доллара на 10:22 - 96,3975 рубля, юаня - 13,133000.
По прогнозам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максима Чиркова , в ближайшие месяцы доллар может упасть ниже 80 рублей, а рубль, напротив, укрепится. Он напомнил об ускорении темпов инфляции на Западе и замедлении роста экономики Евросоюза. Российский рубль с учетом всего этого «должен быть намного дороже, чем сейчас», подчеркнул экономист. Он уверен, что в ближайшее время снизится зависимость курса российской валюты от действий ЦБ.
Ранее стало известно, что в сентябре юань впервые стал второй основной валютой в мировой торговле через систему SWIFT. Доля китайской валюты в международных расчетах достигла пятилетнего максимума - 5,8%. Пальма первенства по-прежнему принадлежала доллару (84,15%).