Курс евро на Мосбирже впервые с 13 декабря опустился ниже 97 рублей

Среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей — таковы результаты опроса сервиса Superjob. Однако, чтобы добиться пенсии в размере около 50 тысяч рублей, нужно получать зарплату минимум в 120 тысяч, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила, что согласно Конвенции ООН, частично ратифицированной в России, размер замещения утраченного заработка должен составлять около 40% от зарплаты человека в период, пока он не вышел на пенсию.

«Чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате - 120–140 тысяч рублей - уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», - отметила Бессараб.

Пока средняя зарплата россиян не позволяет им получать настолько большую пенсию, констатировала депутат. Тем, кто хочет получать достойные деньги после ухода на покой, собеседница издания посоветовала работать в белую, с полной выплатой страховых взносов.

Среднестатистический россиянин мечтает получать пенсию примерно в 47,6 тысячи рублей - таковы результаты опроса сервиса Superjob. Однако, чтобы добиться пенсии в размере около 50 тысяч рублей, нужно получать зарплату минимум в 120 тысяч, рассказала «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.