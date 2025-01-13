13 января 2025, 16:53

Курс доллара взлетел до максимума за два года

РИА «Новости»
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Курс доллара по отношению к евро и фунту стерлингов достиг самой высокой отметки с ноября 2022 года. Об этом сообщила газета Financial Times.

Индекс доллара впервые более чем за два года превысил 110 пунктов. Основной причиной этого, по мнению экспертов, стал рост числа рабочих мест в США, который превысил ожидания.

С 30 декабря наблюдался резкий рост курса доллара на международном валютном рынке Forex. К вечеру 31 декабря он достиг 113,75 рубля и обновил тем самым рекорд 2024 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на это событие. Она предложила россиянам посвятить новогодние праздники общению с близкими и празднованию, а не наблюдениям за курсом валют и пообещала, что все стабилизируется.

Доллары США Курс доллара
13 января 2025, 11:08
В Центробанке назвали бессмыслицей вбросы о заморозке вкладов россиян
РИА «Новости»
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В Центробанке назвали бессмысленным решение по сбору денег россиян со вкладов для финансирования экономики. В Telegram-канале регулятора отметили, что средства и без того задействованы в экономике.

«Это бессмыслица. Эти деньги и так уже работают в экономике», - заявили в ЦБ.

Также в банке объяснили, что из денег, которые компании и граждане положили на депозиты, банки выдают кредиты тем, кто «видит возможности для расширения бизнеса здесь и сейчас».

Ранее эксперт Института экономики роста имени Столыпина Дмитрий Григориади заявил, что налог по вкладам в 2025 году будут выплачивать по новым правилам , которые зависят от ключевой ставки ЦБ.

Если годовой доход в этом году превысит 2,4 миллиона рублей, то налог по вкладам увеличится до 15% с суммы превышения. Федеральная налоговая служба рассчитывает размер выплат по информации из банков.

Банки Доходы Налоги Кредиты Бизнес Деньги Центробанк Экономика
13 января 2025, 10:51
Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с конца августа
РИА «Новости»
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Цена нефти марки Brent с поставкой в марте превысила отметку в 81 доллар впервые с конца августа 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Мартовские фьючерсы достигли максимальной отметки 81,47 доллара за баррель в 03:34 по московскому времени. К 09:11 цена опустилась до 81,19 доллара.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале подошли к максимальному показателю 78,36 доллара в 02:43 по Москве, а к 09:13 снизились до 78,07 доллара. Речь идет о самом высоком показателе с начала октября прошлого года.

США ранее объявили о введении самых масштабных санкций в отношении российского сектора энергетики. Ограничения, которые стали частью обязательств, взятых на себя Джо Байденом и лидерами G7, направлены на нефть и сжиженный природный газ из России.

Нефть Экономика
13 января 2025, 09:27
В России введут новую систему индексации выплат по уходу за инвалидами
РИА «Новости»
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В России с 1 февраля введут новую систему индексации выплат для ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Об этом со ссылкой на данные Минтруда сообщили «Ведомости».

«Правительство России будет ежегодно пересматривать размер ежемесячных выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы, в соответствии с уровнем фактической инфляции», - уточнили авторы материала.

Изменения в указ о выплатах ухаживающим за инвалидами внес российский лидер Владимир Путин. В документе обозначили, что власти должны будут каждый год пересматривать размер соответствующих выплачиваемых пособий, исходя из индекса роста цен за предыдущий год.

Ранее стало известно, что в России с 1 января поменялась предельная сумма для начисления пенсионных страховых взносов. В новом году она составила два миллиона 759 тысяч рублей.

Рубль Выплаты в России Россия Инвалиды Владимир Путин Инфляция
13 января 2025, 09:25
Сбербанк по итогам 2024 года спас от мошенников 300 миллиардов рублей
Фото: РИА «Новости»
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По итогам 2024 года Сбербанк помог гражданам России спасти от мошенников более 300 миллиардов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

В пересчете на каждого клиента Сбербанка, к которым относится почти все экономически активное население России, спасти удалось 2,8 тысячи рублей.

«В офисах коллеги также открывают людям глаза на происходящее и выводят их из-под воздействия мошенников», - подчеркнул Кузнецов.

Он уточнил, что сотрудникам банка удалось «расколдовать» и спасти от необдуманных действий около четырех тысяч россиян.

Ранее Кузнецов сообщал, что от 10 кредитных финансовых пирамид в России пострадали более двух тысяч граждан. Сбербанку удалось спасти от действий преступников уже 1,6 миллиарда рублей своих клиентов.

Банки Мошенничество Сбербанк Экономика

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