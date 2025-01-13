Курс доллара взлетел до максимума за два года
Курс доллара по отношению к евро и фунту стерлингов достиг самой высокой отметки с ноября 2022 года. Об этом сообщила газета Financial Times.
Индекс доллара впервые более чем за два года превысил 110 пунктов. Основной причиной этого, по мнению экспертов, стал рост числа рабочих мест в США, который превысил ожидания.
С 30 декабря наблюдался резкий рост курса доллара на международном валютном рынке Forex. К вечеру 31 декабря он достиг 113,75 рубля и обновил тем самым рекорд 2024 года.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на это событие. Она предложила россиянам посвятить новогодние праздники общению с близкими и празднованию, а не наблюдениям за курсом валют и пообещала, что все стабилизируется.