Курс доллара взлетел до максимума за два года

Индекс доллара впервые более чем за два года превысил 110 пунктов. Основной причиной этого, по мнению экспертов, стал рост числа рабочих мест в США, который превысил ожидания.

С 30 декабря наблюдался резкий рост курса доллара на международном валютном рынке Forex. К вечеру 31 декабря он достиг 113,75 рубля и обновил тем самым рекорд 2024 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отреагировала на это событие. Она предложила россиянам посвятить новогодние праздники общению с близкими и празднованию, а не наблюдениям за курсом валют и пообещала, что все стабилизируется.