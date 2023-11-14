Курс доллара впервые за 4 месяца опустился ниже 91 рубля

Доллар стоил 90,9 рубля в 14:02. Он подешевел на 0,78%. Такие низкие показатели в последний раз фиксировали 28 июля. Спустя четыре минуты ситуация изменилась, снижение курса замедлилось, и американская валюта торговалась по 91,04 рубля. К тому моменту расценки на евро опустились до 97,67 рубля, юань - 12,47 рубля.

Курс доллара на открытии торгов 13 ноября составлял 92,19 рубля, евро - 98,55 рубля, юаня - 12,65 рубля.

Американская валюта обновила минимум 31 октября, когда впервые со 2 августа подешевела до 92 рублей.

Антироссийские санкции имели обратный эффект и укрепили рубль, заявили американские аналитики. Несмотря на потолок цен , доходы бюджета от нефти и газа увеличились в октябре вдвое.