Курс доллара впервые за 10 дней превысил 91 рубль

Торги открылись в 07:00, и в первую же минуту курс доллара подскочил на 22 копейки, или четверть процента. Он достиг 91,1875 рубля. Впервые за последние 10 дней стоимость американской валюты превысила отметку в 91 рубль. В 07:08 стоимость опустилась до 90,765 рубля, то есть почти отыграла рост - курс упал на 0,22%.

Аналитик КАЦ «Финам» Максим Пухов заявил, что на курсе рубля сказались инфляционные и геополитические риски. Специалист «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в конце года традиционно повысился спрос на иностранную валюту. От резкого ослабления рубль уберег, по его словам, достаточный объем предложения.

Оснований для укрепления рубля нет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Он спрогнозировал до конца 2023 года курс выше 90 рублей за доллар, но исключил падение до 100 рублей.