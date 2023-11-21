Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с лета

Согласно торгам от 07:10 по московскому времени, доллар падал на 0,54%. Американская валюта задержалась на отметке 87,92 рубля.

Почти через полчаса доллар замедлил падение и составил 88,02 рубля. Евро потерял 0,2%. Европейская валюта осталась на отметке в 96,51 рубля. При этом падение евро также зафиксировали на Мосбирже. Ранним утром 21 ноября валюта упала на 0,97% и временно составляла 95,76 рубля.

На прошлой неделе доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Евро упал на 1,46% и торговался на уровне 96,69 рубля.

Как отметил в беседе с RT аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов, укрепление рубля обусловлено высоким экспортом. В частности, речь идет о дорогостоящей нефти. Также на рубль повлияли требования по продаже валютной выручки.