Курс доллара на Forex ICE упал ниже 100 рублей впервые с декабря

Криптовалюта в будущем может стать обыденностью наравне с банковскими карточками, рассказала ведущей 360.ru Елене Кононовой генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни. Так эксперт прокомментировала новости о том, что при новом президенте США Дональде Трампе она может стать приоритетом национальной политики страны.

На протяжении последних нескольких лет криптовалюта очень активно развивается. Обсуждение биткоина в СМИ привлекает к нему все больше людей. Чем популярнее становится криптовалюта, тем больше в ней заинтересованных.

«То, что Трамп делает ставку на крипту, то, что он называет себя первым криптопрезидентом и говорит о том, что он планирует очень много нововведений, связанных именно с криптой, <…> говорит о том, что он уверен в перспективах криптовалюты. И я думаю, что крипта будет становиться более популярной, станет для нас обыденностью как банковские карточки сегодня», - отметила Нариньяни.

Это касается в том числе России.

Она назвала мемкоины $TRUMP и $MELANIA «интересной штуковиной».

«Это очень крутая штука на самом деле. Чтобы понять, что это такое, нужно понять, что такое мемкоин. Мемкоины - это просто прикольные монетки. <…> Они ничего за собой не несут, у них нет обязательств перед их инвесторами, у них нет обязательств по развитию проекта, они не обещают, что будут строить экосистему», - объяснила специалист.

Взлет мемкоина $TRUMP показал заинтересованность сообщества в новом президенте США.

«Если Трамп продолжит развивать этот проект, продолжит развивать этот мемкоин, <…> то, наблюдая за курсом мемкоина $TRUMP, можно будет следить за тем, как сообщество относится к нему», - заключила Нариньяни.

Меньше чем за сутки запущенный Трампом мемкоин заработал 2,5 триллиона рублей. Однако валюта может быстро достигнуть нуля , считает глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.