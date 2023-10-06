Курс доллар поднялся до 101 рубля

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К 8:13 по московскому времени курс американской валюты расчетами «завтра» рос на 72 копейки, до 101,12 рубля.

К 8:32 евро вырос на 0,71% до 101,11 рубля, а юань поднялся на 0,68%, до отметки 13,82 рубля.

Курс евро на открытии торгов 6 октября впервые подскочил до 106 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с середины августа.

Курс доллара 4 октября превысил 100 рублей и поднялся до 100,255 рубля. Через некоторое время он упал до 99,95 рубля.

Ранее официальный представитель Кремля назвал повышенное внимание к курсу доллара «рудиментом прошлого». По его мнению, россиянам не стоит беспокоиться из-за роста американской валюты.

Песков призвал россиян перестать чувствовать зависимость от курса доллара и напомнил, что они живут в рублевой зоне. Он добавил, что государство и ЦБ обеспечивают макроэкономическую стабильность в стране.