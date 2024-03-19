Курс биткоина на криптобирже ночью рухнул на 85%

Курс биткоина на криптобирже BitMEX снизился на 85% - до 8900 долларов. По информации РБК , это случилось в ночь на 19 марта, причем уже через час показатель вновь стал расти и к 02:30 достиг 67 тысяч долларов.

Биржа сообщила, что причиной резкого кратковременного ослабления стали крупные ордера на продажу первой криптовалюты. BitMEX расследует инцидент.

На других криптовалютных биржах никаких происшествий не было. Сейчас платформа работает в обычном режиме, средства остаются в безопасности.

В середине марта курс биткоина побил исторический рекорд - его цена превысила 71 тысячу долларов. За первые месяцы 2024 года курс увеличился на 68% , а с начала прошлого года - на целых 330%. У криптовалюты есть себестоимость, но на рыночную цену она почти не влияет. На курс влияют главным образом спрос и предложение. В последнее время спрос превышает предложение, поэтому он предсказуемо увеличивается. На курсе также сказывается нестабильная экономика западных стран.