19 марта 2024, 13:05

Курс биткоина на криптобирже ночью рухнул на 85%

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Курс биткоина на криптобирже BitMEX снизился на 85% — до 8900 долларов. По информации РБК, это случилось в ночь на 19 марта, причем уже через час показатель вновь стал расти и к 02:30 достиг 67 тысяч долларов.

Курс биткоина на криптобирже BitMEX снизился на 85% - до 8900 долларов. По информации РБК , это случилось в ночь на 19 марта, причем уже через час показатель вновь стал расти и к 02:30 достиг 67 тысяч долларов.

Биржа сообщила, что причиной резкого кратковременного ослабления стали крупные ордера на продажу первой криптовалюты. BitMEX расследует инцидент.

На других криптовалютных биржах никаких происшествий не было. Сейчас платформа работает в обычном режиме, средства остаются в безопасности.

В середине марта курс биткоина побил исторический рекорд - его цена превысила 71 тысячу долларов. За первые месяцы 2024 года курс увеличился на 68% , а с начала прошлого года - на целых 330%. У криптовалюты есть себестоимость, но на рыночную цену она почти не влияет. На курс влияют главным образом спрос и предложение. В последнее время спрос превышает предложение, поэтому он предсказуемо увеличивается. На курсе также сказывается нестабильная экономика западных стран.

Криптовалюты Курс валют
19 марта 2024, 10:22
Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в Евросоюзе
РИА «Новости»
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В странах Евросоюза введут пошлину на зерно из России и Белоруссии, чтобы поддержать отечественных производителей. Новые ограничения повысят отпускные цены в полтора раза, сообщила газета Financial Times.

Документы, по данным издания, подпишут в ближайшие дни. Зерно из России и Белоруссии обложат пошлиной в размере 95 евро за тонну. По подсчетам специалистов, это спровоцирует повышение цен минимум на 50% и сократит спрос.

Кроме зерна новую пошлину введут для семян масличных культур и продуктов их переработки. Таким способом Евросоюз решил «успокоить фермеров» и некоторые страны.

«Цены на зерновые находятся на четырехлетнем минимуме , в то время как Россия очень конкурентоспособна на рынках зерновых и оказывает значительное давление», - заявил автор статьи.

Польские фермеры бастовали против ввоза дешевого и некачественного украинского зерна. Правительство Украины согласилось на введение экспортных ограничений.

Экспорт Сельское хозяйство Торговля Санкции Пошлины Евросоюз Экономика
19 марта 2024, 02:54
«Дочка» ВТБ продолжит обслуживание карт «Мир» в Армении
РИА «Новости»
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Большинства банков Армении с 30 марта приостановят обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом РБК рассказал представитель «ВТБ Армения».

Картами «Мир» нельзя будет пользоваться в банкоматах и POS-терминалах местных банков. Ситуация не скажется на работе дочерней компании ВТБ - «ВТБ Армения».

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ [Армения] это никак не отразится», - сказал источник.

Банк продолжит обслуживание карты «Мир» в полном объеме.

Казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с карт и на карты платежной системы «Мир». Кредитная организация предупредила клиентов, что переводы в приложении Freedom Banker больше недоступны, попросив воспользоваться альтернативными способами перечисления денежных средств.

Армения Банки Запреты
18 марта 2024, 19:07
«Нужно быть очень аккуратными». Путин — об изменении налоговой системы
РИА «Новости»
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Российский лидер Владимир Путин высказался об изменении налоговой системы. Глава государства поднял этот вопрос на встрече с кандидатами в президенты, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, следует создать такую систему, которая останется стабильной на протяжении минимум шести лет.

«Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными», - отметил президент.

Тема станет одной из самых серьезных в парламенте. Правительство предложит свои решения по этому вопросу. Путин выразил надежду на то, что удастся найти выверенные решения и прийти к золотой середине.

В 2023 году в федеральный бюджет поступило 159,5 миллиарда рублей, полученных от повышенной ставки НДФЛ в 15% для россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей. Лидером по сбору средств стала Москва, сообщили в Федеральной налоговой службе. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем - Подмосковье.

Рубль Доходы Налоги Владимир Путин ФНС РФ
18 марта 2024, 17:36
Альтернатива SWIFT появится в Крыму
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В Крыму начали работу над созданием альтернативы SWIFT. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» постоянный представитель республики при президенте, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Речь идет о внедрении системы клиринга, альтернативной SWIFT, и положительно себя зарекомендовавшей в период СССР», - уточнил он.

Это система безвалютных зачетов по товарообмену, когда банки со стороны продавца и покупателей регулируют баланс средств на взаимно открытых счетах. Мурадов добавил, что пока проблема расчетов не решена: банкам России приходится работать в условиях жестких санкций, а зарубежные партнеры боятся новых ограничений.

Ранее Уганда озаботилась поиском аналога SWIFT. В МИД страны отметили, что использование альтернативы международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей обезопасит страны Африки.

Иран предложил запустить собственную систему банковских сообщений для членов БРИКС. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что будущий аналог SWIFT в рамках межправительственной организации создадут с использованием цифровой валюты и технологии блокчейна.

Банки Крым Санкции Россия

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