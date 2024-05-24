24 мая 2024, 16:38

Куриные яйца дешевеют в России с начала года. Что ждать от цен

РИА «Новости»
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Стоимость куриного яйца в России за период с января по май этого года упала на 12,4%. Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен на этот продукт, 360.ru обсудил с экспертом по рынку ретейла Андреем Карповым.

Данные о снижении цен на яйца на на 12,4% с января по май ранее опубликовала «Газета.ru» со ссылкой на данные поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан».

«По яйцу действительно наблюдается снижение цен с начала года. Ситуация объективная, потому что ранее рост цен был связан с высоким спросом на фоне приближающегося Нового года. И, как мы уже отмечали ранее, с начала января цены потихоньку пошли вниз. Поэтому сейчас мы видим, что цены продолжают снижаться», - подчеркнул специалист.

Карпов отметил, что это сейчас ситуация немного отличается от традиционных трендов, потому что на Пасху стоимость цен на яйца может подрастать. Однако с учетом того, что в конце прошлого года можно было наблюдать крайне высокие значения стоимости, в мае было видно продолжающееся снижение.

«Цена может еще немного опуститься. Все связано с тем предложением, которое будет формироваться на рынке», - уточнил собеседник 360.ru.

По его словам, самое низкое предложение фиксировали в конце прошлого года. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе птичьим гриппом.

«В настоящий момент ситуация в целом стабильна. Если не случится каких-то ЧС, птичьего гриппа, каких-то иных ситуаций с птицей, то в краткосрочном периоде в несколько месяцев ожидать роста цен не приходится», - заключил эксперт.

Еда Россия Магазины
23 мая 2024, 18:05
Активы «Макфы» полностью отошли России
РИА «Новости»
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Росимуществу передали активы АО «Макфа» и связанных с компанией предприятий. Об этом заявил адвокат Вячеслав Плахотнюк.

«У реестродержателей переход долей и акций в пользу Росимущества зафиксирован. <…> Сегодня в суд были представлены документы, что „ВТБ Регистратор“ осуществил перевод акций на лицевые счета Росимущества», - сказал он в комментарии «Интерфаксу».

По словам адвоката, государство получило компании «Макфа», «Первый хлебокомбинат», «СМАК» и другие указанные в иске. Однако на последнем заседании ответчикам отказали в отмене обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры.

Весной движимое и недвижимое имущество предприятий «Макфы» арестовали и запретили компании транзакции с зарубежными контрагентами. Адвокат Игорь Трунов сообщал, что производство макарон заблокировали, а работникам пригрозили уголовной ответственностью.

Суд Россия Бизнес Импортозамещение
23 мая 2024, 15:03
Имущество США в России разрешили использовать для компенсации изъятия активов
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.

Указ главы государства разместили на сайте опубликования правовых актов.

Своим указом Путин разрешил использовать американское имущество на территории России для компенсации ущерба от изъятия активов России в США.

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что правительство страны не поддерживает конфискацию заблокированных активов России в пользу Украины.

Пресс-служба представительства России в Евросоюзе отмечала, что странам сообществам рано или поздно все равно придется вернуть российские активы.

Дипломаты напоминали, что изъятие российских финансовых резервов повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой экономики.

США Россия Владимир Путин
23 мая 2024, 14:19
Налоговый режим для самозанятых не станут менять до 2028 года
РИА «Новости»
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Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года. С таким заявлением на парламентских слушаниях в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщило РИА «Новости».

«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем», - подчеркнул глава Минфина в ответ на вопрос спикера ГД Вячеслава Володина о возможности изменения режима самозанятых.

С учетом этого, по словам Силуанова, все предложения, «которые сейчас были до этого озвучены», будут реализоваться.

Публичное обсуждение налоговых изменений стартовали 20 мая в комитете Госдумы по бюджету и налогам. В них принимают участие в том числе бизнес-объединения, эксперты и ученые.

О работе над модернизацией налоговой системы страны в конце апреля сообщал президент Владимир Путин, пояснив, что к этому подключены члены правительства вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом.

«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки», - подчеркивал глава государства.

Налоги Россия
23 мая 2024, 08:41
Италия стала главным импортером российского газа в Евросоюзе
РИА «Новости»
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В марте Италия почти втрое нарастила закупки российского газа, до рекордных показателей за год. Эта страна стала крупнейшим потребителем отечественного топлива в Евросоюзе.

Данные статслужбы проанализировало РИА «Новости». В марте поставки газа из России в Евросоюз увеличились на 2,3%, до 1,14 миллиарда евро. Из них по трубопроводам перекачали топливо стоимостью 602,6 миллиона евро.

Крупнейшим покупателем российского газа стала Италия. В марте она нарастила поставки в 2,6 раза, до 238,5 миллиона евро. Это рекордный показатель за последний год. Больше топлива итальянские компании закупили только в феврале 2023 года, на сумму 282 миллиона евро.

Испания нарастила экспорт в 1,7 раза, до 196 миллионов евро, и заняла второе место по объему закупок газа у России в марте. Третья строчка досталась Венгрии, которая потратила 174 миллиона евро.

Италия не сможет отказаться от российского газа , заявил экономист Александр Разуваев. Альтернативными, но не равноценными поставщиками он назвал Азербайджан и Алжир.

Италия Экспорт Газ Газпром

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