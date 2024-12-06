06 декабря 2024, 11:53

Курьеры в России обошли по уровню зарплат IT-специалистов и врачей

РИА «Новости»
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Курьеры в России обогнали по росту зарплат врачей, IT-специалистов и учителей. Об этом со ссылкой на данные совместного обзора hh.ru и ПЭК сообщило РБК.

По данным аналитиков, медианная зарплата доставщика в период с января по ноябрь увеличилась на 15% - до 115,6 тысячи рублей в месяц. Сотрудникам доставки к ноябрю заплатили больше, чем врачам (88,4 тысячи), учителям (47 тысяч) и программистам (114,2 тысячи).

Специалисты связали это с нехваткой доставщиков. В 2024 году число вакансий для курьеров выросло более чем на 36%, а количество резюме снизилось на 9%.

Также компании расширили портрет целевого соискателя. Раньше на должность курьеров искали мужчин в возрасте 25-40 лет, а сейчас как мужчин, так и женщин 18–60 лет, в том числе студентов и пенсионеров.

Ранее журналисты выяснили, что более 60% опрошенных россиян не оставляют чаевые курьерам. По их мнению, у сотрудников доставки есть полная зарплата, за которую они должны выполнять свою работу.

Врачи Россия Работа Зарплаты Курьеры
05 декабря 2024, 16:36
Силуанов назвал причину обрушения рубля
РИА «Новости»
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Нынешняя ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, спустя одну-две недели она придет в норму. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова привело РИА «Новости».

«Речь идет о том, что ситуация с рублем сложилась после того, как рестрикции приняли против нашего основного банка - участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Эта ситуация сейчас стабилизируется, одна-две недели - и все будет в порядке», - заявил он.

Силуанов добавил, что российские участники внешнеэкономической деятельности вместе со своими контрагентами за рубежом находят возможности расчетов. Министр не уточнил, какой именно уровень курса рубля в качестве нормального имеет в виду.

США ввели санкционные ограничения против Газпромбанка и шести его дочерних структур за рубежом 21 ноября. Ранее ЦБ также подтвердил связь между санкциями и падением курса рубля.

Рубль Минфин РФ Курс валют
05 декабря 2024, 10:55
Владелец «Рижского бальзама» раскрыл гигантские убытки от национализации завода в России
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Владелец компании Amber Beverage Group Юрий Шефлер потерял около 10 миллионов евро от национализации спиртового завода в Тамбове. Об этом сообщил РБК.

Среди брендов в портфеле компании - Riga Black Balsam и водка «Московская». При этом выручка за год упала на 80 миллионов евро, операционная прибыль - на 70%, а убыток составил 7,1 миллиона евро.

Кроме того, у компании многомиллионные долги, которые Шефлер хочет покрыть, продав непрофильные активы и найдя инвесторов.

Активы водочного магната передали в доход государства в августе. При этом 1 ноября суд отклонил апелляцию на это решение.

В июле самого Шефлера и некоторые связанные с бизнесменом компании признали экстремистским объединением.

Суд Россия Заводы
04 декабря 2024, 16:44
Путин заявил о невозможности запретить биткоин
РИА «Новости»
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Биткоин и другие цифровые валюты продолжат развиваться, их никто не сможет запретить. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто!» - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что эти финансовые инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все хотят снизить издержки и повысить надежность.

В ноябре курс биткоина стал резко расти и к 22 ноября достиг рекордного показателя, превысив 99 тысяч долларов. По одной из версий, причиной его резкого подорожания стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку новый хозяин Белого дома активно поддерживает криптовалюту.

Криптовалюты Россия Владимир Путин
04 декабря 2024, 12:29
В ЦБ снова заговорили о повышении ключевой ставки
РИА «Новости»
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В декабре Центробанк может снова повысить ключевую ставку, однако решение пока не приняли. На это указала глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки , но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено», - отметила она.

Набиуллина объяснила, что появился новый проинфляционный фактор. Глава ЦБ также напомнила о ситуации с курсом валют и по-прежнему высоком росте цен.

«Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», - подчеркнула она.

В Центробанке, добавила Набиуллина, обращают внимание на уточнение планов банков по кредитованию и обязательно примут их во внимание. Больше новых данных регулятор получит перед заседанием совета директоров ЦБ.

Банки Россия Кредиты Курс валют Центробанк

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