Курьеры в России обошли по уровню зарплат IT-специалистов и врачей

По данным аналитиков, медианная зарплата доставщика в период с января по ноябрь увеличилась на 15% - до 115,6 тысячи рублей в месяц. Сотрудникам доставки к ноябрю заплатили больше, чем врачам (88,4 тысячи), учителям (47 тысяч) и программистам (114,2 тысячи).

Специалисты связали это с нехваткой доставщиков. В 2024 году число вакансий для курьеров выросло более чем на 36%, а количество резюме снизилось на 9%.

Также компании расширили портрет целевого соискателя. Раньше на должность курьеров искали мужчин в возрасте 25-40 лет, а сейчас как мужчин, так и женщин 18–60 лет, в том числе студентов и пенсионеров.

Ранее журналисты выяснили, что более 60% опрошенных россиян не оставляют чаевые курьерам. По их мнению, у сотрудников доставки есть полная зарплата, за которую они должны выполнять свою работу.