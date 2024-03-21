21 марта 2024, 06:30

Крупные банки Китая перестали принимать платежи из России даже в юанях

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Из-за ужесточения санкций несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи из России не только в рублях, но и юанях. Среди них Ping An Bank и Bank of Ningbo, сообщили «Известия».

Клиенты Ping An Bank, Bank of Ningbo, Kunshan Rural Commercial Bank, China Guangfa Bank, Great Wall West China Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank и China Zheshang Bank получили уведомления о прекращении транзакций. Эти китайские банки прекратили принимать переводы из России и отменили уже проведенные операции. Источник издания объяснил, что ограничение связано с вторичными санкциями.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский сказал, что не все китайские банки отказались от сотрудничества с Россией. Например, Bank of China продолжил проводить платежи. Он заявил, что предприниматели смогут продолжать переводы, открыв в Китае или другой дружественной стране свой филиал и через гонконгских партнеров.

Аналогичные проблемы появились в Турции. Некоторые местные банки перестали обслуживать операции российских клиентов.

Банки Международные отношения Торговля Россия Китай
22 марта 2024, 13:54
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%
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Центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - отметили в ЦБ.

С прошлого года Банк России начал повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией. В декабре показатель достиг 16%, в феврале 2024 года регулятор сохранил ставку на текущем уровне.

Опрошенные РИА «Новости» аналитики ожидали, что ЦБ также оставит ключевую ставку на уровне 16% годовых, в том числе из-за необходимости оценить уже принятые меры по денежно-кредитной политике.

По данным Центробанка, средний рост цен за декабрь–январь снизился до 6,6%. Это почти в два раза ниже по сравнению с осенними месяцами, когда стоимость товаров и услуг взлетела на 11,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что ужесточение кредитно-денежной политики показало эффект.

Банки Россия Центробанк Инфляция
22 марта 2024, 09:32
Связанный с Qiwi «Банк Стрела» лишился лицензии
РИА «Новости»
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«Банк Стрела» больше не сможет осуществлять банковские операции. Он лишился лицензии за нарушение российского законодательства, сообщил Центробанк.

«Банк России <…> отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества „Банк Стрела“ <…>. По величине активов кредитная организация занимала 321-е место в банковской системе Российской Федерации», - сообщила пресс-служба регулятора.

Владельцев кредитной организации обвинили в неоднократном за последние 12 месяцев нарушении федеральных законов и нормативных актов, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. «Банк Стрела» специализировался на переводах между Qiwi банком и другими участниками рынка, например, от физлиц в онлайн-казино, криптообменники и букмекерские конторы.

В банке назначили временную администрацию. Он участвовал в программе страхования вкладов, и клиенты смогут вернуть до 1,4 миллиона рублей.

В феврале лицензию отозвали у Qiwi банка и закрыли все его офисы. Вслед за этим остановили работу платежной системы Contact.

Банки Кредиты Центробанк
21 марта 2024, 21:38
Центробанк утвердил дробление акций «Норникеля» в 100 раз
РИА «Новости»
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ГМК «Норникель» завершил процесс дробления обыкновенных акций в соотношении 100 к одному. ЦБ разрешил государственную регистрацию изменений в решение о выпуске акций «Норникеля», сообщила пресс-служба горно-металлургической компании.

«В результате дробления одна обыкновенная акция компании номинальной стоимостью один рубль будет конвертирована в 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая», - заявили в ГМК.

Конвертация акций осуществится на 10-й рабочий день с момента государственной регистрации, 4 апреля 2024 года.

Председатель совета директоров «Норникеля» Андрей Бугров ранее стал победителем в номинации «Председатель совета директоров: вклад в развитие корпоративного управления». Вручение наград прошло в отеле The Carlton в конце февраля.

Рубль Россия Коммерческие акции Центробанк
21 марта 2024, 08:37
Владелец Terranova запустит в России новую сеть магазинов одежды
РИА «Новости»
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В России откроются магазины Rinascimento итальянской компании Teddy Group, владевшей сетями Terranova и Calliope. Первую торговую точку запустили в Москве на площади 90 квадратных метров, сообщил РБК.

Итальянская компания решила развивать в России монобрендовые сети. Первый магазин Rinascimento открыли в торгово-развлекательном центре «Европейский» на площади Киевского вокзала. Он занял более 90 квадратных метров. Представитель нового бренда Татьяна Минаева сообщила, что в будущем запустят дополнительные торговые точки в регионах, но не уточнила детали.

Teddy Group осталась в России, в отличие от других крупных игроков - Inditex и H&M. С 2022 года итальянская компания открыла около 20 новых магазинов Terranova и Calliope. Одежду Rinascimento продавали только в «Стокманне» и на Lamoda.

Испанский Inditex ушел с российского рынка. Его магазины Zara, Pull&Bear и Bershka открылись в России под новыми названиями.

Италия Одежда Торговля Россия Магазины

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