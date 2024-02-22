22 февраля 2024, 06:45

Крупнейший в России производитель автомобильного стекла перешел новому владельцу

РИА «Новости»
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Борский и Клинский стекольные заводы перешли в собственность холдинга «Адамант» из Санкт-Петербурга. Японский производитель автомобильного стекла AGC продал свои российские активы, сообщил «Коммерсант».

Директор обоих предприятий Сергей Князев сообщил, что сделку провели 19 февраля. Европейское подразделение японского концерна AGC Glass Europe продало оба российских производства одним лотом петербургскому «Адамант» Игоря Лейтиса. Холдинг владел 50 предприятиями и 22 торговыми центрами, в том числе «Российской стекольной компанией».

Борский стекольный завод считался крупнейшим в России производителем автомобильного стекла, а AGC - крупнейшим в мире. В марте 2022 года японский концерн прекратил инвестировать в страну и сократил поставки своей продукции. Сергей Князев заявил, что с тех пор предприятия стагнировали. По его словам, новый владелец разработал многолетний план развития.

Французская компания Danone продаст свое предприятие в Татарстане - «Вамин». Его передали под управление Росимущества.

Россия Бизнес Импортозамещение
21 февраля 2024, 19:53
Активы автодилера «Рольф» взыскали в пользу государства
РИА «Новости»
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Московский районный суд Санкт-Петербурга взыскал в пользу государства активы автодилера «Рольф» по иску Генпрокуратуры России. Об этом сообщило РИА «Новости».

В решении суда указали, что в доход государства обращены все акции АО «Рольф», принадлежащих частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех.

В 2019 году в отношении основателя холдинга Сергея Петрова и других руководителей компаний возбудили уголовное дело из-за вывода ими средств за границу.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России потребовала через суд обратить в доход государства все активы холдинга. Иск ведомства зарегистрировали 27 декабря 2023 года.

Суд Россия
21 февраля 2024, 16:44
Qiwi банку хватит средств для возврата денег с кошельков
РИА «Новости»
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По предварительным данным, Qiwi банку хватит средств для возврата денег с кошельков в процессе его банкротства. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центробанк.

Закон не подразумевает обязательного страхования средств, находящихся на электронных кошельках, напомнили в регуляторе. При этом возврат денег людям будет осуществляться во время принудительной ликвидации или банкротства за счет средств от реализации активов и другого имущества финансовой организации.

«По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», - отметили в ЦБ.

Центробанк отозвал лицензию у Qiwi банка 21 февраля. Кредитное учреждение закрыло свои офисы. Отзыв лицензии спровоцировал проблемы при оплате услуг у клиентов Райффайзенбанка и «Точки».

Банки Законы Россия Деньги Центробанк
21 февраля 2024, 15:32
«Серьезный сигнал». Отзыв лицензии Qiwi банка «тряхнет» рынок
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ЦБ отозвал лицензию у Qiwi банка, который являлся эквайером и специализировался на инфобизнесе и обучении. Уход финансовой организации из страны сильно повлияет на рынок и вызовет ряд изменений. О том, какие последствия повлечет за собой отзыв лицензии у Qiwi банка, в беседе с «360» рассказала исполнительный директор международного сервиса денежных переводов Avosend Юлия Боланд.

Она напомнила, что благодаря Qiwi-кошельку россияне могли оплачивать сервисы, недоступные для оплаты в стране. В качестве примера Воланд привела популярную игровую платформу Steam. По ее словам, из-за отзыва лицензии вырастут ставки для онлайн-касс и инфобизнеса по эквайрингу.

«Qiwi - это не только про оплату или денежные переводы, это еще один из эквайеров, и не таких маленьких», - отметила представитель Avosend.

Сервисы начнут подстраиваться под сложившуюся ситуацию, добавила она. Боланд предположила, что после ухода игрока с рынка клиенты начнут перераспределяться между другими организациями.

«Это серьезный сигнал рынку, прежде всего, оставшимся игрокам: заигрывать с high-риском в России не получится - это касается и криптовалюты, и какого-то вывода денежных средств», - предупредила она.

Исполнительный директор Avosend также рассказала, что скоро закончится «история о том, как заработать больше денег в моменте». Она назвала уход Qiwi сигналом для других финансовых организаций о том, что необходимо быть осторожнее.

«Какие-то high-рисковые компании всегда есть, они активны, всегда ищут партнеров, имеют достаточно большие объемы, но имеют серые схемы, которые не подходят для „белого“ бизнеса», - заключила Боланд.

Ранее ЦБ запретил Qiwi банку проводить финансовые операции в России. По мнению эксперта Дмитрия Голубовского, в мире начинают повышать требования к денежному обращению , чтобы увеличить его прозрачность.

Банки Криптовалюты Россия Бизнес Деньги Экономика
21 февраля 2024, 15:13
Отзыв лицензии у Qiwi банка затронул клиентов еще двух банков
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Отзыв лицензии у Qiwi банка спровоцировал проблемы при оплате связи и услуг у клиентов банка «Точка» и Райффайзенбанка. Об этом сообщил «Коммерсант».

В Райффайзенбанке изданию рассказали, что часть услуг компаний оплачивалась через сервисы Qiwi банка. Работа над восстановлением операций уже началась. В «Точке» журналистам подтвердили, что сбой коснулся части клиентов, которых обслуживали в филиале в Qiwi банке. В ближайшее время для них пообещали запустить новые опции и предложения.

По данным Frank Media , банк «Точка» действовал в формате мультибанковской платформы с филиалами в «Открытии» и Qiwi банке. Сейчас клиенты, у которых остались счета в Qiwi банке, не могут перевести в «Точку» деньги. Кроме того, им недоступны снятие наличных, обмен валюты и оплата картой, привязанной к счету в Qiwi банке.

ЦБ отозвал у банка лицензию.

Кредитная организация уже закрыла свои офисы.

Как оказалось, деньги на электронных кошельках застрахованы не были - госгарантии распространялись лишь на вклады Qiwi банка.

Банки Деньги

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