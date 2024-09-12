Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

По данным агентства, ВТБ увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, а Альфа-банк поднял ставки для впервые открытых трехлетних вкладов до 21%.

Сбербанк накануне увеличил максимальную ставку по вкладам до 20% годовых. Однако, чтобы получить такую выгоду, нужно положить на счет не менее 100 тысяч рублей, которые раньше не размещались на счетах банка, и не снимать их оттуда три года.

Заседание совета директоров Центробанка состоится 13 сентября. Предполагается, что на нем вновь изменят ключевую ставку.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал о взаимосвязи между темпами роста инфляции и изменением ключевой ставки.