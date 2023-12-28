Крупная криптобиржа призвала россиян срочно вывести деньги

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Брижа предупредила, что с завтрашнего дня все открытые позиции начнут постепенно закрываться. Россиян попросили погасить все нерешенные обязательства и вывести деньги на площадку CommEX или любую другую криптобиржу.

Письма о закрытии позиций направили людям, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории России», объяснили в техподдержке.

Binance объявила об уходе из РФ 27 сентября 2023 года. Одновременно с этим биржа сообщила о заключении договора о продаже российского бизнеса компании CommEX.

Ранее сообщалось, что Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Платформа прекратит поддержку российской валюты на собственной p2p-платформе.