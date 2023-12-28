28 декабря 2023, 19:12

Крупная криптобиржа призвала россиян срочно вывести деньги

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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance призвала россиян закрыть позиции до 29 декабря. Об этом «РБК-Крипто» сообщили в официальной службе поддержки платформы.

Брижа предупредила, что с завтрашнего дня все открытые позиции начнут постепенно закрываться. Россиян попросили погасить все нерешенные обязательства и вывести деньги на площадку CommEX или любую другую криптобиржу.

Письма о закрытии позиций направили людям, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории России», объяснили в техподдержке.

Binance объявила об уходе из РФ 27 сентября 2023 года. Одновременно с этим биржа сообщила о заключении договора о продаже российского бизнеса компании CommEX.

Ранее сообщалось, что Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Платформа прекратит поддержку российской валюты на собственной p2p-платформе.

Рубль Россия Деньги
28 декабря 2023, 15:47
Евро упал ниже 100 рублей впервые с 21 декабря
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Курс евро опустился по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Евро пустился ниже 100 рублей впервые с 21 декабря. Расчетами «завтра» на 15:15 по московскому времени европейская валюта упала на 1,21 рубля - до 99,96 рубля. При этом несколькими часами ранее евро закрепился на отметке в 100,09 рубля.

Доллар также упал. Расчетами «завтра» американская валюта понизилась на 1,32 рубля - до 89,95 рубля. Курс юаня упал на девять копеек - до 12,65 рубля.

Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по итогам ноября экспортеры продадут 100% валютной выручки. На этот показатель повлияли скачок цен на нефтепродукты, а также выплата дивидендов и другие нюансы.

Также, по ее словам, кредитно-денежная политика Банка России не смогла замедлить инфляцию. Набиуллина признала, что ключевую ставку нужно было повысить еще весной 2023 года.

Евро Банки Рубль Россия Курс валют Курс евро
28 декабря 2023, 15:12
Курс доллара упал ниже 90 рублей впервые с 19 декабря
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Рубль усилил рост после сообщений о запланированных валютных операциях Банка России в первом полугодии 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 14:12 по московскому времени упал на 1,32 рубля, до 89,95 рубля. Это минимум с 19 декабря. Евро в тоже время опустился на 1,08 рубля и достиг 100,09 рубля, курс юаня упал на девять копеек - до 12,65 рубля.

Центробанк с 9 января приступит к проведению операций на внутреннем валютном рынке. Они будут связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния. В первом полугодии 2024 года регулятор добавит к анонсированным Минфином объемам операций продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей ежедневно.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что проводимая регулятором денежно-кредитная политика в 2023 году оказалась недостаточно жесткой в условиях инфляции. По ее словам, решение о повышении ключевой ставки следовало принять еще весной.

Рубль Россия Курс валют Курс доллара Центробанк
28 декабря 2023, 11:00
Отраслевые ассоциации подсчитали, насколько подорожал новогодний стол россиян
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Набор продуктов для традиционных новогодних блюд в России подорожал в среднем на 8%. Кроме яиц, подскочили цены на мясо, мандарины и игристое вино, заявила РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко.

Индекс «новогодней инфляции» вывели отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. Благодаря успешной лососевой путине подешевела икра. Виктория Абрамченко заявила, что цены на нее опустились ниже прошлогодних. Например, икра кеты на оптовом рынке на четверть дешевле. Незначительно подскочили цены на отечественное шампанское. Вице-премьер сообщила, что игристые вина подорожали не более чем на 5%.

«Новогодний стол будет процентов на восемь дороже, чем в прошлом году. Из-за увеличения стоимости мяса птицы, яйца и мандаринов - они тоже в этом году подорожали довольно ощутимо», - сказала она.

К Новому году шампанское может подешеветь, предупредил директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Он объяснил, что магазины попытаются сбыть его, потому что в другие месяцы игристое не пользуется спросом.

Еда Деньги Новый год Продукты Инфляция
28 декабря 2023, 10:34
Центробанк отменит комиссии для банков за переводы СБП
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Комиссии для банков за переводы между российскими гражданами в СБП навсегда отменят. Такое решение принял Центробанк, заявила пресс-служба финансового регулятора.

Льготный период ранее действовал до 1 июля 2024. Переводы в СБП не облагались комиссией для банков, если они осуществлялись между гражданами.

«Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», - указали в пресс-службе.

Ранее ЦБ предупредил россиян о телефонных мошенниках , представляющихся банковскими служащими. Финансовый регулятор опубликовал самые расхожие фразы аферистов, услышав которые следует повесить трубку.

Центробанк напомнил, что настоящий сотрудник будет звонить только с официального номера организации и не требовать просить перевести деньги на «безопасный» счет. Аферисты также часто просят граждан оказать помощь в задержке нарушителей. В пресс-службе ЦБ рассказали, что правоохранители никогда не требуют раскрыть им финансовые данные, не проводят важные беседы по телефону и не предлагают участвовать в задержке подозреваемых.

Банки Деньги Центробанк

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