Криптобиржа Beribit предложила обманутым вкладчикам заключить соглашение

Вкладчиков проинформировали о том, что 30 апреля 2024 года на бирже сменился совет директоров. Кроме того, провели аудит клиентских аккаунтов, в ходе которого выявили критические нарушения, допущенные предыдущим директором.

Представители биржи предупредили, что клиенты сейчас не смогут вывести в полном объеме денежные средства, внесенные при прошлом руководстве. Также отметили, что документы, предоставленные клиентами для прохождения проверки, не соответствуют стандартам безопасности биржи.

Команда Beribit извинилась перед вкладчиками за причиненные им неудобства, предложив заключить соглашение, направленное на урегулирование ситуации с их торговым балансом.

«20% от вашего торгового баланса мы выплатим наличными в течение трех рабочих дней с даты подписания этого соглашения. Остаток 80% биржа выплатит вам только за счет нулевых торговых комиссий на платформе Beribit», - говорится в проекте документа.

При этом сообщается, что указанные 80% баланса вкладчики не смогут вывести с платформы.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев предупредил, что вложение денег в криптовалюту довольно рискованное мероприятие , так как есть вероятность стоимость единицы может моментально обрушиться.