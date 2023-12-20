Кремль опроверг изъятие активов иностранных компаний в России

«Нет, Россия не начала процесс изъятия, никакого изъятия нет. Те, кто уходит с рынка, они активы продают или передают, это все зависит от переговоров», - отметил он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал указы Владимира Путина, согласно которым создаются российские юрлица для управления Южно-Русским месторождением газа и некоторыми Ачимовскими пластами в Уренгойском газовом месторождении. Долями в компаниях, занимавшихся разработкой этих месторождений, владели немецкая Wintershall Dea и австрийская OMV.

Генпрокуратура ФРГ подала запрос в суд, потребовав изъять замороженные российские активы на сумму €720 миллионов в пользу государства. Речь идет о средствах компаний из России, которые подпали под санкции Евросоюза.