Кремль нашел решение. Какой курс доллара увидят россияне в ближайшие полгода
Указ президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами поспособствовал укреплению рубля, поэтому россиян ждет дальнейшее снижение курса доллара. Об этом сообщил «360» финансист Александр Лосев.
Курс доллара упал ниже 93 рублей впервые за шесть недель. По словам Лосева, на Московской бирже возникает новый баланс спроса и предложения американской валюты.
«Мы видим, как именно с этой недели начало действовать решение президента - тот самый указ о продаже валютной выручки экспортерами, попавшими в список, который не раскрыт публично. Но, тем не менее, уже в первый день действия указа, 16 октября, объем торгов в паре доллар-рубль превысил в два раза объем торгов в паре юань-рубль», - отметил собеседник «360».
Прогноз по курсу доллара Поскольку указ президента о продаже валютной выручки будет действовать полгода, то за это время россияне сначала увидят укрепление рубля в диапазоне 85-90 за доллар, спрогнозировал собеседник «360». В дальнейшем нужно смотреть на динамику торгового и платежного баланса России, сказал финансист.
«Если динамика будет позитивная, рост цен на нефть и экспорт других статей и сокращение оттока капитала, то вполне возможно, мы будем видеть и уровень 80 [рублей за доллар]. Но поскольку есть еще желание правительства иметь не слишком сильный рубль, <…> то, наверное, уровень 80 - это такая нижняя планка для процесса укрепления рубля. Но в ближайшее время мы можем увидеть 90», - заключил Лосев.
Негатив, связанный с обвалом рубля, образовался в основном из-за оттока капитала за границу и формирования курса на биржах, обратил внимание финансист. По его словам, «биржевой курс обрел рыночный». Если есть спрос на валюту со стороны импортеров, спекулянтов или кого-то еще, а предложения валюты нет, то уровень, на котором спрос и предложение встретятся, будет все выше и выше, пояснил специалист.