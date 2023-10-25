25 октября 2023, 13:20

Кремль нашел решение. Какой курс доллара увидят россияне в ближайшие полгода

Global Look Press
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Указ президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами поспособствовал укреплению рубля, поэтому россиян ждет дальнейшее снижение курса доллара. Об этом сообщил «360» финансист Александр Лосев.

Курс доллара упал ниже 93 рублей впервые за шесть недель. По словам Лосева, на Московской бирже возникает новый баланс спроса и предложения американской валюты.

«Мы видим, как именно с этой недели начало действовать решение президента - тот самый указ о продаже валютной выручки экспортерами, попавшими в список, который не раскрыт публично. Но, тем не менее, уже в первый день действия указа, 16 октября, объем торгов в паре доллар-рубль превысил в два раза объем торгов в паре юань-рубль», - отметил собеседник «360».

Прогноз по курсу доллара Поскольку указ президента о продаже валютной выручки будет действовать полгода, то за это время россияне сначала увидят укрепление рубля в диапазоне 85-90 за доллар, спрогнозировал собеседник «360». В дальнейшем нужно смотреть на динамику торгового и платежного баланса России, сказал финансист.

«Если динамика будет позитивная, рост цен на нефть и экспорт других статей и сокращение оттока капитала, то вполне возможно, мы будем видеть и уровень 80 [рублей за доллар]. Но поскольку есть еще желание правительства иметь не слишком сильный рубль, <…> то, наверное, уровень 80 - это такая нижняя планка для процесса укрепления рубля. Но в ближайшее время мы можем увидеть 90», - заключил Лосев.

Негатив, связанный с обвалом рубля, образовался в основном из-за оттока капитала за границу и формирования курса на биржах, обратил внимание финансист. По его словам, «биржевой курс обрел рыночный». Если есть спрос на валюту со стороны импортеров, спекулянтов или кого-то еще, а предложения валюты нет, то уровень, на котором спрос и предложение встретятся, будет все выше и выше, пояснил специалист.

Рубль Россия Курс валют Деньги Курс доллара Экономика
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

Рубль Курс валют Деньги Центробанк

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