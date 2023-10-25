Кремль нашел решение. Какой курс доллара увидят россияне в ближайшие полгода

Курс доллара упал ниже 93 рублей впервые за шесть недель. По словам Лосева, на Московской бирже возникает новый баланс спроса и предложения американской валюты.

«Мы видим, как именно с этой недели начало действовать решение президента - тот самый указ о продаже валютной выручки экспортерами, попавшими в список, который не раскрыт публично. Но, тем не менее, уже в первый день действия указа, 16 октября, объем торгов в паре доллар-рубль превысил в два раза объем торгов в паре юань-рубль», - отметил собеседник «360».

Прогноз по курсу доллара Поскольку указ президента о продаже валютной выручки будет действовать полгода, то за это время россияне сначала увидят укрепление рубля в диапазоне 85-90 за доллар, спрогнозировал собеседник «360». В дальнейшем нужно смотреть на динамику торгового и платежного баланса России, сказал финансист.

«Если динамика будет позитивная, рост цен на нефть и экспорт других статей и сокращение оттока капитала, то вполне возможно, мы будем видеть и уровень 80 [рублей за доллар]. Но поскольку есть еще желание правительства иметь не слишком сильный рубль, <…> то, наверное, уровень 80 - это такая нижняя планка для процесса укрепления рубля. Но в ближайшее время мы можем увидеть 90», - заключил Лосев.

Негатив, связанный с обвалом рубля, образовался в основном из-за оттока капитала за границу и формирования курса на биржах, обратил внимание финансист. По его словам, «биржевой курс обрел рыночный». Если есть спрос на валюту со стороны импортеров, спекулянтов или кого-то еще, а предложения валюты нет, то уровень, на котором спрос и предложение встретятся, будет все выше и выше, пояснил специалист.