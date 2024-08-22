Красная икра и рыба не подорожают к Новому году в России

«И рыба, и икра - будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола», - подчеркнул он.

Патрушев рассказал, что рыбаки добыли в этом году больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом. По его словам, также вырос вылов мойвы, тюльки и хамсы, из которых делают рыбные консервы и пресервы. Он напомнил, что в прошлом году тоже вставал вопрос о повышении цен, хотя рыбаки добыли 608 тысяч тонн рыбы.

«Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов», - заключил зампредседателя правительства.

Ранее в России увеличились продажи черной икры. С 1 января по 15 июня количество покупок осетровой икры выросло на 9% в России и на 14% - в Москве и Подмосковье. Самыми популярными оказались стеклянные и жестяные банки по 50–100 граммов, а не по 30–50 граммов, как это было раньше.