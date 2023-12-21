Красная игра дешевле всего оказалась в Москве

Президент организации Герман Зверев уточнил, что розничная цена икры, которую производитель продал за три тысячи рублей за килограмм, будет не ниже 6334 рубля. Почти треть из этой суммы - 2111 рублей - дает наценка трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек.

При этом во многих регионах России красная икра еще дороже.

«Самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами. Банка икры 140 граммов в московской рознице стоит 560 рублей, а в Костроме - 600 рублей, при том что средняя заработная плата в Костроме кратно ниже, чем средняя заработная плата в Москве. Такая же банка в Красноярске стоит 575 рублей», - рассказал Зверев.

В декабре стало известно, что производство красной икры в России побило рекорд с 2010 года. Всего за 10 месяцев 2023 года произвели 22 288 тонн икры. Этот почти в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Роскачесвто нашло в 12 марках красной икры кишечную палочку и завышенные показатели общей микробной обсемененности. Эксперты рассказали «360» как избежать отравления на Новый год.