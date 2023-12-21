21 декабря 2023, 23:11

Красная игра дешевле всего оказалась в Москве

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Цена красной икры с Камчатки в розничной продаже в столице не может быть ниже 6334 рублей за килограмм. Причем в других в регионах России стоимость еще выше. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Президент организации Герман Зверев уточнил, что розничная цена икры, которую производитель продал за три тысячи рублей за килограмм, будет не ниже 6334 рубля. Почти треть из этой суммы - 2111 рублей - дает наценка трейдеров, дистрибьюторов и торговых точек.

При этом во многих регионах России красная икра еще дороже.

«Самая главная проблема сейчас в резком различии стоимости икры между Москвой и провинциальными городами. Банка икры 140 граммов в московской рознице стоит 560 рублей, а в Костроме - 600 рублей, при том что средняя заработная плата в Костроме кратно ниже, чем средняя заработная плата в Москве. Такая же банка в Красноярске стоит 575 рублей», - рассказал Зверев.

В декабре стало известно, что производство красной икры в России побило рекорд с 2010 года. Всего за 10 месяцев 2023 года произвели 22 288 тонн икры. Этот почти в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Роскачесвто нашло в 12 марках красной икры кишечную палочку и завышенные показатели общей микробной обсемененности. Эксперты рассказали «360» как избежать отравления на Новый год.

Новый год Продукты Москва 2023
21 декабря 2023, 15:34
Путин указал на ключ к преодолению бедности
РИА «Новости»
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Уровень бедности в России по итогам 2023 года будет на историческом минимуме, однако его необходимо свести к нулю. С таким призывом выступил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства назвал ключом к преодолению бедности создание экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

Россия Владимир Путин Экономика
21 декабря 2023, 12:15
Курс евро превысил 100 рублей и пошел на обновление декабрьского максимума
РИА «Новости»
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Стоимость европейской валюты пошла на новое обновление декабрьского максима и преодолела отметку в 100 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

На начало торгов курс евро оставался на уровне 99,12 рубля, но за несколько часов европейская валюта преодолела барьер в 100 рублей. Это самый высокий показатель с 7 декабря. На момент написания материала евро торговался на уровне 99,93 рубля. Рост к начальному курсу составил 0,27 рубля. Пока участники торгов провели 5193 сделки.

Рост начался и у курса доллара, чей максимальный показатель в ходе торгов достиг 91,21 рубля. На открытии стоимость американской валюты оставалась на уровне 90,71 рубля, потеряв в начале торгов до 90,5 рубля. Однако доллар быстро отыграл потери и сейчас торгуется на уровне 91,24, прибавив 0,25 рубля. Общее количество сделок составило 8625.

Курс валют Курс доллара Курс евро
21 декабря 2023, 08:26
Фрезеровщики и геодезисты вошли в список самых высокооплачиваемых специалистов 2023 года
РИА «Новости»
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В список самых высокооплачиваемых специалистов 2023 года кроме айтишников вошли риэлторы, геологи, машинисты и рабочие разных направлений. Результаты исследования hh.ru опубликовал РБК.

Рейтинг возглавили DevOps-инженеры. IT-специалисты, которые отвечают за синхронизацию всех этапов разработки продукта, получали 214 тысяч рублей в месяц. Второе место заняли data scientist, третье - системные аналитики, а четвертое - программисты и разработчики. Они зарабатывали по 202,5, 150,9 и 129,9 тысячи рублей соответственно.

Агенты по недвижимости получали 124,4 тысячи, геодезисты 122,7 тысячи, брокеры 121,6 тысячи, машинисты 118,4 тысячи, главные инженеры проекта 118,3 тысячи рублей. Следующие строчки заняли продуктовый аналитик, геолог и аналитик данных. Их заработок оценили в 115,7, 109,6 и 107,4 тысячи рублей.

Фрезеровщики, токари и шлифовщики получали по 106,4 тысячи, бизнес-аналитики по 105,2 тысячи, прорабы и мастера строительно-монтажных работ - 104,5 тысячи рублей.

По объему налоговых сборов на доходы физлиц лидировали Курганская, Смоленская области, Чувашия, Татарстан и Кубань. Бюджеты регионов пополнили на 4,9 триллиона рублей.

Работа Зарплаты Деньги
21 декабря 2023, 07:55
Курс доллара впервые за 10 дней превысил 91 рубль
РИА «Новости»
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При открытии торгов на Мосбирже 21 декабря курс доллара возрос на 0,25% и превысил 91 рубль. Это произошло впервые с 11 декабря, сообщил РБК.

Торги открылись в 07:00, и в первую же минуту курс доллара подскочил на 22 копейки, или четверть процента. Он достиг 91,1875 рубля. Впервые за последние 10 дней стоимость американской валюты превысила отметку в 91 рубль. В 07:08 стоимость опустилась до 90,765 рубля, то есть почти отыграла рост - курс упал на 0,22%.

Аналитик КАЦ «Финам» Максим Пухов заявил, что на курсе рубля сказались инфляционные и геополитические риски. Специалист «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин заявил, что в конце года традиционно повысился спрос на иностранную валюту. От резкого ослабления рубль уберег, по его словам, достаточный объем предложения.

Оснований для укрепления рубля нет, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Он спрогнозировал до конца 2023 года курс выше 90 рублей за доллар, но исключил падение до 100 рублей.

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