Красивые номера за 6 млн рублей обнаружили на машинах экс-замминистра Иванова

Клиенты Совкомбанка могут воспользоваться новой услугой финансовой организации. Речь идет о сезонном вкладе под названием «Выгодное лето с Халвой».

Вклад можно открыть на новый срок - до 36 месяцев. При этом ставка при его открытии составит 18%. Для тех клиентов, которые регулярно используют карту «Халва» для покупок, ее увеличат на 1% в конце срока действия.

Для того чтобы ее повысить, клиенту необходимо соблюсти одно условие: у него не должно быть просроченной задолженности по любым кредитам.

Открыть сезонный вклад можно на любой срок от трех до 36 месяцев. При этом минимальная сумма, которую можно положить на счет, составляет 50 тысяч рублей.

«Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете», - отметили в пресс-службе финансовой организации.

Подробнее о вкладах Совкомбанка по ссылке.