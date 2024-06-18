18 июня 2024, 08:52

Красивые номера за 6 млн рублей обнаружили на машинах экс-замминистра Иванова

Unsplash
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Арестованный по уголовному делу о взятке бывший замминистра обороны Тимур Иванов владел внедорожниками Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz V-класса с дорогими номерами. Их стоимость могла превышать шесть миллионов рублей, сообщило РИА «Новости».

Журналисты сопоставили декларации экс-чиновника с данными баз «Автокод», «Автофейс» и других сервисов, а также сайта продажи красивых номеров. Chevrolet Suburban, которым владел Иванов, ездил под номером серии ААА региона 77. Подобные продавали за 2,5-3 миллиона рублей.

Другой внедорожник Иванова, Mercedes-Benz V-класса, имел номера серии МММ региона 77. Стоимость аналогичных составляла четыре миллиона рублей.

Иванова заключили под стражу в СИЗО «Лефортово». Его имущество арестовали, в том числе внедорожники и спортивный мотоцикл MV Agusta. Адвокат Эдуард Исецкий допустил, что после суда ограничения на собственность снимут.

Уголовное дело Коррупция Машины Деньги
18 июня 2024, 04:58
Россиянам рассказали, какую пенсию ждать при средней зарплате
РИА «Новости»
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Работник со средней зарплатой по России в 2024 году может рассчитывать на пенсию до 30 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Исходя из положений Конвенции МОТ № 102, частично ратифицированной РФ, пенсия должна будет составить 40% от утраченного заработка. <…> Для 30 тысяч пенсии зарплату нужно получать около 75 тысяч», - пояснила она.

Депутат также напомнила, что в 2024 году для выхода на пенсию нужно заработать не менее 28,2 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент) и иметь 15-летний стаж работы.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова напомнила, что с 1 июля рост пенсий затронет работающих пенсионеров , уволившихся в июне. Также повышение выплат ждет россиян, которые в июле отметят 80-летний юбилей.

Пенсия Рубль Россия Работа Зарплаты
17 июня 2024, 16:04
Совкомбанк ввел сезонный вклад «Выгодное лето с Халвой»
РИА «Новости»
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Клиенты Совкомбанка могут воспользоваться новой услугой финансовой организации. Речь идет о сезонном вкладе под названием «Выгодное лето с Халвой».

Вклад можно открыть на новый срок - до 36 месяцев. При этом ставка при его открытии составит 18%. Для тех клиентов, которые регулярно используют карту «Халва» для покупок, ее увеличат на 1% в конце срока действия.

Для того чтобы ее повысить, клиенту необходимо соблюсти одно условие: у него не должно быть просроченной задолженности по любым кредитам.

Открыть сезонный вклад можно на любой срок от трех до 36 месяцев. При этом минимальная сумма, которую можно положить на счет, составляет 50 тысяч рублей.

«Вклад можно оформить в любом розничном отделении банка и онлайн, в мобильном приложении или личном кабинете», - отметили в пресс-службе финансовой организации.

Подробнее о вкладах Совкомбанка по ссылке.

Банки Рубль Кредиты Покупки
17 июня 2024, 15:38
Поддержку развития радиоэлектроники в России приостановили
Unsplash
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Минпромторг заморозил программы господдержки развития радиоэлектроники. Министерство собирается проверить эффективность использования ранее выделенных средств, сообщили «Ведомости».

О заморозке выдачи субсидий изданию сообщили топ-менеджеры компаний, занимающихся производством электроники. Приостановка программ совпала с назначением министром Антона Алиханова. В ближайшее время будут пересмотрены планы работы Минпромторга и предыдущие субсидии.

Собеседник также отметил, что те, кто получили поддержку по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», так и не добились нужных результатов.

Кроме того, много вопросов вызывает то, что финансирование получали одни и те же компании. По словам собеседника, решение Алиханова поддерживает и Счетная палата.

«Новый министр промышленности озабочен эффективностью расходования средств на IТ», - поделился с «Ведомостями» один из топ-менеджеров.

В марте Минпромторг захотел признать белорусские чипы, платы и другие компоненты российскими. Эти меры необходимы для того, чтобы применять совместные разработки в отечественной продукции.

Экономика
17 июня 2024, 12:14
Появилась новая схема телефонного мошенничества с ипотечными кредитами
РИА «Новости»
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Мошенники стали выманивать у россиян данные для авторизации на сайте «Госуслуги» под предлогом помощи в погашении просрочки по ипотеке. О новой схеме обмана предупредила пресс-служба ВТБ.

«Результат взаимодействия с мошенниками может оказаться печальным: при отсутствии просрочек по кредиту человек может еще и потерять сбережения или вовсе оказаться должным банку, если на его имя оформят новый кредит», - заявил старший вице-президент кредитно-финансовой организации, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Злоумышленники звонили клиентам от имени сотрудников банка и заявляли, что у тех появилась задолженность по ипотеке. Если оказывалось, что у потенциального пострадавшего нет такого кредита, звонок прерывали, в остальных случаях продолжали разговор.

Мошенники убеждали назвать номер СНИЛС и код из СМС, чтобы якобы помочь решить проблему. На самом деле, заявили в банке, так преступники получали доступ к госуслугам и личному кабинету в приложении банка, чтобы оформить кредит и снять все деньги.

Пострадать от мошенников могли даже известные люди.

«Известия» сообщили, что народный артист России Бедрос Киркоров лишился 3,5 миллиона рублей.

Кредиты Ипотека Деньги

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