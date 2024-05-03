03 мая 2024, 07:45

Крах доллара допустили в МВФ

РИА «Новости»
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Если доллар и международная валютная система потерпят крах, БРИКС может предложить альтернативу. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

Он пояснил, что государства БРИКС могут создать учетную единицу, построенную на корзине из пяти валют: китайского юаня, российского рубля, индийской рупии, бразильского реала и южноафриканского ранда. Предложение уже обсуждается.

«В случае краха доллара и международной валютной системы потребуется делать из указанной учетной единицы БРИКС уже настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами», - подчеркнул Можин.

Он добавил, что сейчас в СМИ часто обсуждаются недостатки «нынешней системы» и как раз упоминается о том, что БРИКС может предложить альтернативу.

Ранее в том же интервью директор от России в МВФ указал на то, что, поддерживая Украину, фонд фактически напрямую финансирует терроризм.

Доллары США Россия БРИКС
03 мая 2024, 09:43
Росстат решил считать доходы россиян по-новому
Freepik
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В России усовершенствуют методику оценки доходов и расходов населения. Росстат разместил на сайте госзакупок контракт на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию статистического и методического инструментария для выборочных наблюдений за домохозяйствами, сообщил РБК.

Научную работу предстоит провести в два этапа - до конца сентября и до середины ноября 2024 года. Исследователям поручат пересмотреть методику оценки доходов и расходов россиян в условиях неполноты основы выборки и ограниченных возможностей сбора первичных данных. Стоимость работы оценили в шесть миллионов рублей.

Росстат заявил, что подрядчик продумает внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах - из внешних источников информации и по итогам опросов. Исследователям поручили повысить точность оценки благосостояния хозяйств с относительно высокими доходами и репрезентативность выборки по многодетным семьям.

Доходы россиян в 2024 году повысятся, заявил экономист Андрей Лобода. По его словам, это связано с дефицитом квалифицированных кадров в некоторых отраслях.

Ura.ru напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству к 2030 году увеличить благосостояние жителей страны.

Зарплаты Росстат Деньги Инфляция
03 мая 2024, 00:29
МРОТ предложили поднять для компенсации инфляции. Россиянам объяснили новую инициативу Госдумы
Freepik
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МРОТ в России предлагают поднять до 30 тысяч рублей с нынешних 19 тысяч. Во что это выльется и для чего поднимают минимальный размер оплаты труда, на стриме 360.ru с Еленой Кононовой рассказал экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Авторы инициативы в пояснительной записке указали, что в России необходимо пересмотреть политику в отношении доходов населения. По их мнению, увеличение МРОТ обеспечит приемлемый уровень жизни для россиян.

МРОТ влияет на огромное количество выплат и штрафов, которые тоже под него «подверстаны», отметил Николай Кульбака в беседе с корреспондентом 360.ru. Но в целом в России очень мало людей, чья зарплата непосредственно зависит от МРОТ.

«Надо понимать, что у нас сейчас в принципе идет очень неплохая инфляция на уровне от 7 до 15%. Это приводит к тому, что МРОТ придется поднимать. Он поднимается не столько для того, чтобы поднять уровень жизни людей, а столько для того, чтобы компенсировать тот уровень инфляции, который за последние годы был», - отметил Кульбака.

В середине апреля глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею приравнять минимальную зарплату к МРОТ.

Штрафы Выплаты в России Россия Зарплаты МРОТ в РФ Инфляция
23 апреля 2024, 15:50
Швейцария разблокировала 290 миллионов франков российских активов
Unsplash
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Швейцарские власти сняли ограничения с 290 миллионов франков (318 миллионов долларов) российских активов. Об этом говорится в заявлении государственного секретариата экономики страны.

В документе ведомства уточнили, что «юридических оснований для их заморозки» не было. Общая сумма заблокированных активов РФ уменьшилась на 150 миллионов франков (порядка 165 миллионов долларов). Разблокировка средств объясняется тем, что некоторых граждан исключили из санкционного списка ЕС, написали «Известия».

В прошлом году Швейцария дополнительно заморозила 580 миллионов франков (636 миллионов долларов). Находящиеся под санкциями компании из РФ не смогли получить доступ к автомобилям, произведениям искусства и другим ценным предметам.

В США готовятся принять законопроект о конфискации российских активов. Журналист Такер Карлсон назвал этот проект воровством.

Санкции Россия Швейцария
22 апреля 2024, 14:15
Knauf объявила о передаче бизнеса российскому менеджменту
РИА «Новости»
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Крупнейший в мире производитель строительных материалов Knauf планирует передать российские активы местному менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба немецкой компании.

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», - заявили в пресс-службе.

Руководство Knauf надеется таким образом сохранить рабочие места. В штате компании в России числится более четырех тысяч сотрудников.

Для совершения сделки Knauf должна получить одобрение от российских властей.

Ранее австрийская компания Wienerberger продала свои заводы по производству кирпича в Татарстане и Владимирской области, объяснив такое решение «геополитической ситуацией». Предприятия выкупила компания «Строймикс».

Россия Бизнес

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