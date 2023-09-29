Костин предупредил о повышении курса доллара при двойном курсе рубля

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Костин выступил против перехода к жестким административным мерам.

«Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, а другой - 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», - сказал глава ВТБ на Международном банковском форуме в Сочи.

Он подчеркнул, что надо и дальше продолжать соблюдение введенных Центробанком мер. Также следует потихоньку «возвращаться к более низким ставкам, к более стабильной ситуации».

Костин назвал рыночную ситуацию в России необычной. На нее воздействует множество геополитических факторов, поэтому не следует дополнительно вводить еще какие-либо меры.

Возможность возникновения в России двойного курса рубля стали обсуждать после того, как глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с идеей воспользоваться китайской моделью и сделать «мембрану» между внутренним и внешним рынками рубля. Такая мера, по его мнению, могла бы помочь стабилизировать национальную валюту.

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