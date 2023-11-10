Компенсацию для россиян по советским вкладам заморозили до 2027 года

Согласно документу, по закону сбережения должны восстанавливать путем их перевода в долговые обязательства России. Для этого используют долговой рубль, стоимость которого определяют изменением соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости этого набора.

Финансовую оценку проекта произвели из общего объема гарантированных сбережений на сумму в 345,54 миллиарда рублей. Размер единицы номинала долгового обязательства по данным на 30 декабря 2002 года составлял 31,51 долговой рубль.

Днем депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об увеличении средней страховой пенсии на 7,5% с 1 января 2024 года. Увеличение пенсий затронет более 32 миллионов россиян. По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты в 2025 году проиндексируют 1 февраля и 1 августа.