Компания, застраховавшая имущество владельца Crocus City Hall, выполнит свои обязательства

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«Имущество собственника Crocus City Hall застраховано в „Ингосстрахе“. „Ингосстрах“ выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате теракта, ввели упрощенную процедуру урегулирования.

Клиентам компании предложили для выяснения всех вопросов пользоваться мобильным приложением IngoMobile или посетить офисы фирмы.

Пострадавшие в теракте в Crocus City Hall начали получать первые компенсационные выплаты, сообщил департамент труда и социальной защиты населения Москвы. Компенсации получили пострадавшие москвичи, жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Республики Удмуртия и Пермского края.