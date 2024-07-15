15 июля 2024, 20:32

Компания Yandex N.V. вышла из состава акционеров «Яндекса» после второго этапа сделки

РИА «Новости»
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Нидерландская структура Yandex N.V. завершила сделку по продаже своей доли в российском «Яндексе» и вышла из состава акционеров группы. Мосбиржа возобновит торги ценными бумагами МКПАО «Яндекс» 24 июля после завершения переноса юридического адреса компании. Об этом сообщила пресс-служба МКПАО «Яндекс.

«Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды „Яндекса“», - указали в релизе.

Новый владелец «Яндекса» - закрытый паевый инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» - в комментарии газете «Ведомости» объявил, что полностью рассчитался с Yandex N.V. по сделкам о выкупе акций. Иностранные инвесторы получили свои средства через брокеров или напрямую.

В релизе нидерландской компании подтвердили смену названия на Nebius Group после согласования с акционерами. Также в документе указали, что в рамках второго этапа сделки фирма продала 28% оставшегося пакета «Яндекса» за 2,8 миллиарда долларов. Часть средств она получила в китайских юанях.

В ближайшие дни фирма представит данные о сохранившихся за ней иностранных активах, которые она продолжит развивать, а также представит акционерам новую управленческую команду.

Об одобрении правительственной подкомиссии по продаже нидерландской фирмой Yandex N.V. российского бизнеса «Яндекса» стало известно в начале марта этого года. Сделку предварительно оценили в 457,3 миллиарда рублей.

Яндекс Россия Бизнес Нидерланды
15 июля 2024, 19:13
ЦБ оставит россиян без валютных курсов
РИА «Новости»
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Данные об объемах торгов иностранными валютами по сделкам вне биржи больше не появятся на сайте и других информационных площадках Центрального банка России. Как пояснили в пресс-службе ведомства, решение приняли из-за усиления санкционного влияния.

«Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», - указал регулятор.

Центробанк перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро после прекращения торгов этими видами валют на Московской бирже, подпавшей под санкции Минфина США. За основу нового курса регулятор брал объемы сделок, которые проводили банки.

Министерство финансов США включило Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список 12 июня. После этого торговая площадка приостановила все сделки с использованием доллара и евро.

Попавшую под заморозку валюту клиентов Мосбиржа вернет, но только после конвертации в рубли по курсу, установленному на 13 июня.

Курс валют Курс доллара Курс евро Центробанк
15 июля 2024, 16:25
Нарушения нашли в рекламе Альфа-банка с Инстасамкой
РИА «Новости»
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Дело за нарушение закона о рекламе завела Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по жалобе зрителя, посмотревшего совместный клип певицы Инстасамки и Альфа-банка. На это указали в постановлении, опубликованном в базе решений и правовых актов ведомства.

В тексте документа отметили, что закон предусматривает включение наименования компании в рекламе банковских услуг. Но в появившемся на YouTube-канале исполнительницы Инстасамки этих данных нет, хотя артистка прямо рекламирует услуги бренда банка.

«Спорным в рекламируемом объекте является выражение: „Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С „Альфой“ я богата, я трачу без тормозов», - говорится в тексте постановления.

За нарушение исполнительнице и банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

В начале ноября прошлого года ФАС завела дело против Альфа-банка по жалобе зрителя, увидевшего рекламу о кредитных картах. Заявитель подчеркнул, что в рекламе крупным шрифтом показали информацию о бесплатном обслуживании карты, но в сноске говорилось, что бесплатным станет только первый год кредита, а после владельцу придется платить 990 рублей.

Банки ФАС России Реклама Инстасамка
15 июля 2024, 13:20
«Роснано» досрочно погасило обязательства по кредитам
РИА «Новости»
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Компания «Роснано» договорилась с банками о 20% дисконте по кредитам и досрочно погасила долговые обязательства. Об этом сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник.

«В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств», - отметил он.

Компания выплатила кредиторам около 80% долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%.

Большую часть долга «Роснано» выплатила из собственных средств, вырученных от продажи части портфеля, уточнили в компании. Теперь там начнут новый инвестиционный цикл.

«Выделенные после спектрального анализа активов и пересборки центры компетенций, поддерживающие проекты на ранних стадиях развития, станут точками сборки для дальнейшей интеграции в отраслевые структуры», - рассказал представитель «Роснано».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался судьбой бывшего главы компании Анатолия Чубайса.

Кредиты Роснано
14 июля 2024, 03:49
Стало известно, кто из россиян получит самую маленькую пенсию
РИА «Новости»
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Отсутствие официальной информации о трудовом стаже может оказать негативное влияние на размер будущей пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По словам эксперта, чем больше человек работает без официального трудового стажа, тем меньше будет его пенсия.

«Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», - подчеркнула Мирзабалаева.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года.

Пенсия Пенсионеры Россия

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