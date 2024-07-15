Компания Yandex N.V. вышла из состава акционеров «Яндекса» после второго этапа сделки

«Нидерландская компания Yandex N.V. закрыла сделку по продаже бизнеса „Яндекса“ и полностью вышла из состава акционеров группы. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды „Яндекса“», - указали в релизе.

Новый владелец «Яндекса» - закрытый паевый инвестиционный фонд «Консорциум. Первый» - в комментарии газете «Ведомости» объявил, что полностью рассчитался с Yandex N.V. по сделкам о выкупе акций. Иностранные инвесторы получили свои средства через брокеров или напрямую.

В релизе нидерландской компании подтвердили смену названия на Nebius Group после согласования с акционерами. Также в документе указали, что в рамках второго этапа сделки фирма продала 28% оставшегося пакета «Яндекса» за 2,8 миллиарда долларов. Часть средств она получила в китайских юанях.

В ближайшие дни фирма представит данные о сохранившихся за ней иностранных активах, которые она продолжит развивать, а также представит акционерам новую управленческую команду.

Об одобрении правительственной подкомиссии по продаже нидерландской фирмой Yandex N.V. российского бизнеса «Яндекса» стало известно в начале марта этого года. Сделку предварительно оценили в 457,3 миллиарда рублей.