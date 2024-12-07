07 декабря 2024, 15:19

Компания Пригожина по доставке готовой еды получила нового собственника

Pixabay
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Принадлежавшая бизнесмену Евгению Пригожину кейтеринговая компания «Конкорд-М», которая обеспечивала горячим питанием государственные учреждения, получила нового собственника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash

По данным авторов публикации, теперь фирмой управляет Роман Козлов, о котором в открытых источниках никакой информации нет. Есть вероятность, что он стал чьим-то номиналом.

После гибели бывшего владельца фирма долго оставалась без управления. Ни дети, ни жена Пригожина не стали оформлять на себя предприятие.

Пригожин основал «Конкорд-М» в 2007 году, и до 2019 года фирма получила по тендерам около 900 миллионов рублей для доставки готовых блюд в Госдуму, правительство Москвы и регионы. В прошлом году бухгалтеры фирмы зафиксировали убыток в 54 миллиона рублей.

Компания «Конкорд-М» входила в основные активы Евгения Пригожина наряду с фирмами «Аурум» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», обеспечив ему состояние в 16 миллиардов рублей.

Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области в августе 2023 года. На этой неделе стало известно, что памятник Пригожину и командиру частной военной компании «Вагнер» Дмитрию Уткину установили в городе Банги Центральноафриканской Республики.

Бизнес Евгений Пригожин
06 декабря 2024, 11:53
Курьеры в России обошли по уровню зарплат IT-специалистов и врачей
РИА «Новости»
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Курьеры в России обогнали по росту зарплат врачей, IT-специалистов и учителей. Об этом со ссылкой на данные совместного обзора hh.ru и ПЭК сообщило РБК.

По данным аналитиков, медианная зарплата доставщика в период с января по ноябрь увеличилась на 15% - до 115,6 тысячи рублей в месяц. Сотрудникам доставки к ноябрю заплатили больше, чем врачам (88,4 тысячи), учителям (47 тысяч) и программистам (114,2 тысячи).

Специалисты связали это с нехваткой доставщиков. В 2024 году число вакансий для курьеров выросло более чем на 36%, а количество резюме снизилось на 9%.

Также компании расширили портрет целевого соискателя. Раньше на должность курьеров искали мужчин в возрасте 25-40 лет, а сейчас как мужчин, так и женщин 18–60 лет, в том числе студентов и пенсионеров.

Ранее журналисты выяснили, что более 60% опрошенных россиян не оставляют чаевые курьерам. По их мнению, у сотрудников доставки есть полная зарплата, за которую они должны выполнять свою работу.

Врачи Россия Работа Зарплаты Курьеры
05 декабря 2024, 16:36
Силуанов назвал причину обрушения рубля
РИА «Новости»
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Нынешняя ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против Газпромбанка, спустя одну-две недели она придет в норму. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, его слова привело РИА «Новости».

«Речь идет о том, что ситуация с рублем сложилась после того, как рестрикции приняли против нашего основного банка - участника внешнеэкономических расчетов Газпромбанка. Эта ситуация сейчас стабилизируется, одна-две недели - и все будет в порядке», - заявил он.

Силуанов добавил, что российские участники внешнеэкономической деятельности вместе со своими контрагентами за рубежом находят возможности расчетов. Министр не уточнил, какой именно уровень курса рубля в качестве нормального имеет в виду.

США ввели санкционные ограничения против Газпромбанка и шести его дочерних структур за рубежом 21 ноября. Ранее ЦБ также подтвердил связь между санкциями и падением курса рубля.

Рубль Минфин РФ Курс валют
05 декабря 2024, 10:55
Владелец «Рижского бальзама» раскрыл гигантские убытки от национализации завода в России
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Владелец компании Amber Beverage Group Юрий Шефлер потерял около 10 миллионов евро от национализации спиртового завода в Тамбове. Об этом сообщил РБК.

Среди брендов в портфеле компании - Riga Black Balsam и водка «Московская». При этом выручка за год упала на 80 миллионов евро, операционная прибыль - на 70%, а убыток составил 7,1 миллиона евро.

Кроме того, у компании многомиллионные долги, которые Шефлер хочет покрыть, продав непрофильные активы и найдя инвесторов.

Активы водочного магната передали в доход государства в августе. При этом 1 ноября суд отклонил апелляцию на это решение.

В июле самого Шефлера и некоторые связанные с бизнесменом компании признали экстремистским объединением.

Суд Россия Заводы
04 декабря 2024, 16:44
Путин заявил о невозможности запретить биткоин
РИА «Новости»
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Биткоин и другие цифровые валюты продолжат развиваться, их никто не сможет запретить. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто!» - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что эти финансовые инструменты будут развиваться вне зависимости от судьбы доллара, поскольку все хотят снизить издержки и повысить надежность.

В ноябре курс биткоина стал резко расти и к 22 ноября достиг рекордного показателя, превысив 99 тысяч долларов. По одной из версий, причиной его резкого подорожания стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку новый хозяин Белого дома активно поддерживает криптовалюту.

Криптовалюты Россия Владимир Путин

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