Компания Пригожина по доставке готовой еды получила нового собственника

По данным авторов публикации, теперь фирмой управляет Роман Козлов, о котором в открытых источниках никакой информации нет. Есть вероятность, что он стал чьим-то номиналом.

После гибели бывшего владельца фирма долго оставалась без управления. Ни дети, ни жена Пригожина не стали оформлять на себя предприятие.

Пригожин основал «Конкорд-М» в 2007 году, и до 2019 года фирма получила по тендерам около 900 миллионов рублей для доставки готовых блюд в Госдуму, правительство Москвы и регионы. В прошлом году бухгалтеры фирмы зафиксировали убыток в 54 миллиона рублей.

Компания «Конкорд-М» входила в основные активы Евгения Пригожина наряду с фирмами «Аурум» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», обеспечив ему состояние в 16 миллиардов рублей.

Бизнесмен погиб в авиакатастрофе в Тверской области в августе 2023 года. На этой неделе стало известно, что памятник Пригожину и командиру частной военной компании «Вагнер» Дмитрию Уткину установили в городе Банги Центральноафриканской Республики.