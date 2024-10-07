07 октября 2024, 22:50

Компания Бакальчука съехала из офиса Wildberries

РИА «Новости»
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Коллектив учрежденной Владиславом Бакальчуком компании «ВБ Девелопмент» переехал из офиса Wildberries на улице Ленинская слобода в Москве в новое помещение. Об этом сообщил РБК.

Сотрудники компании покинули один из основных офисов маркетплейса, подтвердил журналистам гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов. По его словам, они перебрались в помещение в районе станции метро «Тульская», рассчитанное на 120 человек.

«Причина переезда в том, что аренда помещений оформлена на ООО „Вайлдберриз“, а поскольку они перестали платить за парковку, то сложилась возможность блокировки доступа в офис», - сказал топ-менеджер.

Единственным учредителем «ВБ Девелопмент», по информации издания, стал Бакальчук. Компания занималась строительством складов для маркетплейса. Он также имеет 1% в «Вайлдберриз», которая до недавнего времени оставалась основным юрлицом Wildberries.

В октябре Бакальчук подал иск к «РВБ» , «Вайлдберриз» и объявившей о разводе с ним Татьяне Ким. Он пожаловался на отчуждение активов более чем на 350 миллиардов рублей.

Скандалы Громкие разводы Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
07 октября 2024, 05:07
Аналитик объяснил, почему банки предлагают вклады под 20% готовых
Pixabay
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Банки предлагают вклады под 20-21% годовых на сроки до одного года. Аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил в беседе с агентством «Прайм», зачем кредитным организациям такие «дорогие деньги».

Банки ориентируются на оценку траектории ключевой ставки в будущем, а также на собственные потребности в заемных деньгах, напомнил эксперт.

«Кредитные организации закладывают в ставки по вкладам возможность как дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора, так и ожидания более позднего перехода Центробанка к циклу смягчения ДКП», - отметил Зварич.

Вклады стали не только наиболее надежным инструментом для хранения денежных средств, но и обеспечивают неплохую доходность , рассказал аналитик. Процентные ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции.

Банки предлагают вклады под 20-21% годовых на сроки до одного года. Аналитик Банки.ру Богдан Зварич объяснил в беседе с агентством «Прайм» , зачем кредитным организациям такие «дорогие деньги».

Банки Россия Деньги Центробанк
06 октября 2024, 14:11
Депутаты обсудят идею повышения лимита страховки по вкладам
РИА «Новости»
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В Государственной думе обсуждают вопрос о повышении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Автором инициативы выступил Центробанк. Регулятор предложил повысить до двух миллионов рублей лимит стразового возмещения по долгосрочным вкладам свыше трех лет. ЦБ также выдвинул идею об увеличении суммы страховки по безотзывным сберегательным сертификатам.

Изменения соответствуют задаче защиты сбережений россиян, подчеркнул парламентарий.

Накануне Аксаков назвал рублевые вклады самым надежным инструментом для хранения сбережений на фоне высокой ключевой ставки. Также депутат посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности в размере расходов на два-три месяца.

Рубль Депутаты Центробанк
05 октября 2024, 13:25
Россиянам назвали лучшую валюту для хранения сбережений
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Рублевые вклады — самый надежный инструмент для хранения сбережений. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В настоящее время в условиях высокой ключевой ставки сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах», - подчеркнул он.

Аксаков посоветовал россиянам обзавестись финансовой подушкой безопасности в размере расходов на два-три месяца. Деньги можно внести на вклад, с которого их можно снять в любой момент. Решаться на инвестирование денег на фондовый рынок стоит, если есть знания о том, как он работает. На финансовом рынке бывают не только быстрые доходы, но и потери, предупредил депутат.

Этой осенью вклады стали не только одним из самых надежных инструментов хранения денег, но и обеспечили неплохую доходность. Сейчас процентные ставки по вкладам значительно превышают уровень инфляции, что позволяет сохранить покупательскую способность сбережений.

Рублевые вклады - самый надежный инструмент для хранения сбережений. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Доходы Деньги Инфляция
04 октября 2024, 22:11
«Не надо бояться и пугать». Рассказы о передаче ипотеки по наследству назвали мифом
РИА «Новости»
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В столице выросли цены на квартиры в новостройках, а при ставке по ипотеке в 24% ежемесячный платеж может превысить 140 тысяч рублей. Некоторые заемщики опасаются брать кредиты, чтобы не расплачиваться за них «до пенсии». Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко рассказал 360.ru, что на самом деле не все так плохо.

По словам эксперта, не наложенная на 25-летний опыт российской ипотеки математическая информация приводит к неправильным выводам. Он добавил, что за последние 10-15 лет средний срок ипотечного кредита вырос с 20 до 25 лет.

«Последние данные, которыми можно оперировать, ссылаясь на Банк России, говорят о том, что средневзвешенная выдача кредитов - 25 лет. Они считают в месяцах, это 300 месяцев. Есть другая статистика, что средний срок жизни кредита в России никогда не превышает 10 лет. Обычно колеблется от семи до 10 лет, потому что вот этот сценарий ужаса, что [придется] 30 лет платить, не исполняется», - объяснил Гордейко.

Он напомнил, что к среднему возрасту заемщика не стоит прибавлять 30 лет, чтобы узнать, когда удастся погасить ипотеку.

«Статистика четвертьвековая говорит, что не надо бояться и пугать всех рассказами о том, что будем передавать ипотеку по наследству. Это, я думаю, очень некорректный комментарий», - добавил собеседник 360.ru.

В начале октября Сбербанк поднял ставку по ипотеке на 0,9%. Минимальные ставки на квартиры в новостройках составили 21,9%.

Россия Ипотека Деньги

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