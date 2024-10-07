Компания Бакальчука съехала из офиса Wildberries

Сотрудники компании покинули один из основных офисов маркетплейса, подтвердил журналистам гендиректор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов. По его словам, они перебрались в помещение в районе станции метро «Тульская», рассчитанное на 120 человек.

«Причина переезда в том, что аренда помещений оформлена на ООО „Вайлдберриз“, а поскольку они перестали платить за парковку, то сложилась возможность блокировки доступа в офис», - сказал топ-менеджер.

Единственным учредителем «ВБ Девелопмент», по информации издания, стал Бакальчук. Компания занималась строительством складов для маркетплейса. Он также имеет 1% в «Вайлдберриз», которая до недавнего времени оставалась основным юрлицом Wildberries.

В октябре Бакальчук подал иск к «РВБ» , «Вайлдберриз» и объявившей о разводе с ним Татьяне Ким. Он пожаловался на отчуждение активов более чем на 350 миллиардов рублей.