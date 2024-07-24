Компании в Туве договорились держать высокую цену на топливо на АЗС
Федеральная антимонопольная служба выявила сговор 10 компаний об удержании высоких розничных цен на топливо на АЗС в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
«Компании удерживали цены на автомобильные бензины и дизельное топливо, несмотря на снижение оптовых цен», - заявили в службе.
Управление ФАС Тувы возбудило дело в отношении пяти фирм, которые реализуют нефтепродукты в Кызыле. В действиях еще пяти компаний зафиксировали признаки заключения антиконкурентного соглашения. Его участникам выпишут штрафы согласно КоАП.
ФАС ранее предложила продлить запрет на экспорт бензина. Меру поддержал зампред правительства Александр Новак.