Компании в Туве договорились держать высокую цену на топливо на АЗС

В случае отсутствия брачного договора Владислав Бакальчук не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с основательницей маркетплейса Татьяной Бакальчук. Юрист Сергей Жорин заявил об этом РИА «Новости».

Он допустил, что супруги заключили брачное соглашение, ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. В этом случае судьбу нажитого в браке имущества уже предопределили, хотя договор можно оспорить, заявил Жорин.

При отсутствии такого соглашения они могли обсудить раздел имущества. Жорин заявил, что Владислав Бакальчук не получит половину компании из-за антирейдерских пунктов, которые обычно прописывают в уставах. По его словам, она достанется супругу в денежном эквиваленте - ему выплатят 50% стоимости акций маркеплейса.

«Вероятнее всего, судя по тому, что ее супруг обратился к главе Чечни [Рамзану Кадырову], супруга не устроили те предложения, которые ему были сделаны в судебном переговорном процессе», - сказал специалист.

Кадыров объявил о рейдерском захвате Wildberries и поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться в ситуации. Владислав Бакальчук пожаловался, что его отстранили от управления компанией. Татьяна Бакальчук опровергла захват, объявила о разводе и объединении маркетплейса с группой Russ.