01 сентября 2024, 03:27

Коллекторы начнут по-новому предоставлять отчет в ФССП с 1 сентября

РИА «Новости»
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Коллекторские фирмы с 1 сентября станут по-новому отчитываться перед ФССП России. Их обязали предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании, сообщило РИА «Новости».

Профессиональные коллекторские организации будут заполнять новую форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Теперь отчет нужно представлять за первое полугодие - с 20 по 30 августа текущего года. Второй раз затрагивает период - с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным.

Кроме того, коллекторским организациям придется представлять справки о наличии или отсутствии судимости у учредителей, руководителей или сотрудников, а также об уголовном преследовании.

Ранее судебным приставам разрешили применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие. Сотрудники ФСПП могут использовать электрошоковые устройства, наручники и резиновые палки. Не менее раза в год они будут проходить проверку на пригодность к таким действиям.

Кредиты Деньги Коллекторы
29 августа 2024, 16:28
ЦБ представил четыре сценария развития российской экономики до 2027 года
РИА «Новости»
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Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, в который включил базовый сценарий и три альтернативных варианта развития экономики России. Документ Банк России опубликовал на официальном сайте.

Банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы, в который включил базовый сценарий и три альтернативных варианта развития экономики России. Документ Банк России опубликовал на официальном сайте.

Специалисты ЦБ предположили, что инфляция в России к 2025 году составит 4,5% с дальнейшей стабилизацией. Для достижения этой цели регулятор поддержит жесткие денежно-кредитные условия, включая высокую ключевую ставку.

В числе альтернативных сценариев ЦБ предложил дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

При дезинфляционном сценарии ВВП вырастет за счет привлечения инвестиций и роста совокупной производительности, что приведет к увеличению потребления и валового накопления.

При проинфляционном сценарии рынок труда останется жестким, а рост предложения приведет к повышенному инвестиционному спросу. В этом случае внутренний спрос и рост затрат на труд окажут давление на инфляцию.

Третий сценарий - рисковый, он окажется реализованным в случае ухудшения условий на фоне рецессии в крупных экономиках и мирового финансового кризиса в 2025 году. Это приведет к снижению мирового спроса и двухлетнему падению ВВП России. В ЦБ спрогнозировали в этом случае инфляцию на уровне 13-15%.

Ранее Банк России рекомендовал страховым компаниям выплачивать возмещение пострадавшим от атаки ВСУ жителям приграничья.

ЦБ РФ
22 августа 2024, 07:45
Красная икра и рыба не подорожают к Новому году в России
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Россияне смогут себе позволить рыбу и красную икру к новогоднему столу, так как предпосылок для их подорожания нет. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев.

«И рыба, и икра - будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола», - подчеркнул он.

Патрушев рассказал, что рыбаки добыли в этом году больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем в прошлом. По его словам, также вырос вылов мойвы, тюльки и хамсы, из которых делают рыбные консервы и пресервы. Он напомнил, что в прошлом году тоже вставал вопрос о повышении цен, хотя рыбаки добыли 608 тысяч тонн рыбы.

«Цены как раз повышают спекулятивно, на фоне слухов», - заключил зампредседателя правительства.

Ранее в России увеличились продажи черной икры. С 1 января по 15 июня количество покупок осетровой икры выросло на 9% в России и на 14% - в Москве и Подмосковье. Самыми популярными оказались стеклянные и жестяные банки по 50–100 граммов, а не по 30–50 граммов, как это было раньше.

Еда Россия Новый год Экономика
20 августа 2024, 10:46
Российский бизнес столкнулся с новой проблемой при попытке оплатить импорт из Китая
Unsplash
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Некоторые китайские банки стали возвращать платежи за товары, которые контрагенты уже поставили российским импортерам. Об этом «Ведомостям» рассказали бизнесмены, столкнувшиеся с этой проблемой.

Один из собеседников издания получил обратно деньги за уже полученный товар спустя три месяца. Другой столько же времени ждал, пока пройдет транзакция, и так и не дождался. Третьего о невозможности получить платеж уведомил китайский партнер.

Об этой проблеме было известно и раньше. Несколько дней назад «Известия» сообщили , что многие китайские региональные банки перестали принимать платежи из России, опасаясь санкций.

А в июне российская дочерняя структура Bank of China приостановила операции с российскими банками, оказавшимися под санкциями США.

Санкции Россия Бизнес Китай
20 августа 2024, 01:23
Банк России предложил реформу выдачи микрокредитов и займов до зарплаты
РИА «Новости»
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Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Это следует из доклада Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы».

Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Это следует из доклада Банка России «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025–2027 годы».

Регулятор предлагает определить три категории микрофинансовых организаций (МФО).

Первая - микрофинансовые компании, которые смогут оформлять кредиты по ставке 100% годовых и выше. Вторая - компании предпринимательского финансирования. Они будут выдавать займы только юрлицам, самозанятым и ИП.

И третья - компании целевого финансирования, которые будут не только кредитовать бизнес, но и давать рассрочку, POS-кредиты и целевые займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых.

В ЦБ выяснили, что около 60% потребительских кредитов состоят в «цепочке займов», когда следующий кредит оформляют, чтобы погасить предыдущий, а сумма задолженности всегда увеличивается. Банк предложил определить лимит на число одновременно оформленных кредитов «до зарплаты».

Ранее исследование страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и аналитического центра НАФИ показало, что сбережения «на черный день» есть у 27% россиян. Также выяснилось, что каждый шестой человек в России сможет просуществовать без дохода меньше недели.

Банки Доходы Россия Кредиты Зарплаты Центробанк

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