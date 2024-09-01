Коллекторы начнут по-новому предоставлять отчет в ФССП с 1 сентября
Коллекторские фирмы с 1 сентября станут по-новому отчитываться перед ФССП России. Их обязали предоставлять справки о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании, сообщило РИА «Новости».
Профессиональные коллекторские организации будут заполнять новую форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Теперь отчет нужно представлять за первое полугодие - с 20 по 30 августа текущего года. Второй раз затрагивает период - с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным.
Кроме того, коллекторским организациям придется представлять справки о наличии или отсутствии судимости у учредителей, руководителей или сотрудников, а также об уголовном преследовании.
Ранее судебным приставам разрешили применять физическую силу и использовать огнестрельное оружие. Сотрудники ФСПП могут использовать электрошоковые устройства, наручники и резиновые палки. Не менее раза в год они будут проходить проверку на пригодность к таким действиям.