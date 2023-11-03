Количество должников по кредитам в России подскочило почти на четверть

К концу третьего квартала 2023 года общая сумма подлежащих возврату долгов составила 2,9 триллиона рублей. Это на 200 миллиардов рублей больше, чем год назад. В работе приставов находились 21,1 миллиона исполнительных производств о взыскании с физлиц в пользу банков. За год количество должников увеличилось на 22%. В январе-сентября прошлого года заявляли о 17,3 миллиона неплательщиков, 2021 года - 14,1 миллиона, 2020 года - 11 миллионов.

Приставы назвали регионы с самым большим количеством просрочек. Это Краснодарский и Красноярский края, Башкортостан, Свердловская и Московская области. Они заявили, что взыскать долги во многих случаях мешала низкая платежеспособность россиян, закредитованность, долги по ЖКХ и алиментам.

Замгендиректора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев связал увеличение числа должников с тем, что цены возросли быстрее доходов. Кроме того, вслед за повышением ключевой ставки подорожали сами кредиты.

Центробанк повысил ключевую ставку до 15%. Вслед за этим банки ВТБ и Сбербанк изменили условия по ипотечным программам.