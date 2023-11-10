Кофе Tchibo в России переименуют в Tibio

Немецкая компания Tchibo GmbH, известная производством растворимого кофе, бытовой техники и одежды, передала права на российское подразделение «Чибо СНГ», а сама ушла из страны. Новый владелец проведет частичный ребрендинг. Он сменит название напитка на Tibio, но сохранит дизайн упаковки и рецептуру. Линейки Gold Selection и Gold Mokka оставят прежними, а Exclusive переименуют в Arabica Exclusive.

Компания 3 ноября предупредила торговые сети о выходе новинки. К концу 2023 года по мере вывода из оборота старой упаковки завершится полный переход на Tibio. Издание предупредило, что ребрендинг сократит продажи и «Чибо СНГ» придется потратиться на продвижение.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что популярность Tchibo снижалась в течение нескольких лет. Он объяснил это тем, что производитель не тратился на маркетинг.