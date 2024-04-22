Knauf объявила о передаче бизнеса российскому менеджменту
Крупнейший в мире производитель строительных материалов Knauf планирует передать российские активы местному менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба немецкой компании.
«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», - заявили в пресс-службе.
Руководство Knauf надеется таким образом сохранить рабочие места. В штате компании в России числится более четырех тысяч сотрудников.
Для совершения сделки Knauf должна получить одобрение от российских властей.
Ранее австрийская компания Wienerberger продала свои заводы по производству кирпича в Татарстане и Владимирской области, объяснив такое решение «геополитической ситуацией». Предприятия выкупила компания «Строймикс».