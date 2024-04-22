22 апреля 2024, 14:15

Knauf объявила о передаче бизнеса российскому менеджменту

РИА «Новости»
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Крупнейший в мире производитель строительных материалов Knauf планирует передать российские активы местному менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба немецкой компании.

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», - заявили в пресс-службе.

Руководство Knauf надеется таким образом сохранить рабочие места. В штате компании в России числится более четырех тысяч сотрудников.

Для совершения сделки Knauf должна получить одобрение от российских властей.

Ранее австрийская компания Wienerberger продала свои заводы по производству кирпича в Татарстане и Владимирской области, объяснив такое решение «геополитической ситуацией». Предприятия выкупила компания «Строймикс».

Россия Бизнес
22 апреля 2024, 12:43
Деловая программа ПМЭФ-2024 включила четыре тематических блока
РИА «Новости»
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Организаторы 27-го Петербургского международного экономического форума составили деловую программу. В этом году мероприятия посвятят развитию экономики в многополярном мире, сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

В основную деловую программу ПМЭФ-2024 вошли четыре тематических блока. Сохранение экономического, энергетического и промышленного суверенитета стран обсудят на треке «Переход к многополярной модели мировой экономики», ключевые драйверы экономического роста - в блоке «Российская экономика: цели и задачи нового цикла».

Сессии по развитию цифровых технологий пройдут в блоке «Технологии, обеспечивающие лидерство». Социальную политику, в том числе поддержку многодетных семей и влияние искусства на личность, обсудят в разделе «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие - приоритеты государства».

В деловую программу включили бизнес-диалоги с партнерами из Венесуэлы, Индии, Ирана, Казахстана, Абхазии, Азербайджана, Китая, Киргизии, Омана, стран Африки и ЕАЭС - АСЕАН. На форуме также пройдут сессии на тему председательства России в СНГ и БРИКС, региональный консультативный форум «Деловой двадцатки».

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков сообщил, что главной темой ПМЭФ-2024 станет «Основа многополярности - формирование новых центров роста». Он заявил, что форум позволит построить взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами.

Саммиты Санкт-Петербург Международные отношения Деньги Экономика ПМЭФ-2024
22 апреля 2024, 09:56
Страны ЕС почти договорились об использовании российских активов
РИА «Новости»
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Руководство стран Евросоюза почти достигло «политического соглашения» в вопросе использования доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на главу Минфина Бельгии Винсент Ван Петегем.

По данным агентства, первое использование этих средств планируется к 1 июля.

Бельгия Доходы Россия
17 апреля 2024, 03:25
МВФ повысил прогноз роста ВВП России
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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики России на этот год. Ожидают, что ВВП страны поднимется на 3,2%, вместо 2,6%, которые предполагали до этого. Газета «Известия» спросила мнение экспертов на этот счет.

«На наш взгляд, рост российской экономики ранее МВФ недооценивали, если еще осенью прошлого года прогнозировал, что за весь 2023 год российская экономика не вырастет более чем на 1,7%, а в итоге рост российского ВВП составил 3,6%», - заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как рассказала журналистам руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая, сильные данные по активности экономики в стране за прошлый год и за начало этого привели к пересмотрам прогнозов экономического роста России и на 2024 год в сторону повышения. По ее словам, прогноз МВФ сейчас оказался самым оптимистичным, по сравнению с другими известными предположениями.

Ранее директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что конфискация странами Запада замороженных активов России обернется проблемами для всей валютной системы мира. Она отметила, что после изъятия активов РФ могут последовать судебные разбирательства и разные меры реагирования.

Россия Экономика ВВП
16 апреля 2024, 10:50
Присвоение российских активов ударит по экономике США — аналитик
Unsplash
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В случае изъятия замороженных за рубежом российских активов Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих средств. Из-за этого пострадает экономика США, заявил РИА «Новости» партнер Capital Lab, инвестиционный менеджер Евгений Шатов.

«Присвоение российских активов опасно для американской экономики. Другие страны могут начать избавляться от американского долга», - сказал он.

Специалист объяснил, что казначейские облигации США считались безрисковым активом, поэтому оставались востребованными. Это позволяло американскому правительству выпускать новые долговые бумаги и покрывать дефицит бюджета. Евгений Шатов предупредил, что после изъятия зарубежных российских активов Китай, Индия, Саудовская Аравия и другие страны решат оценить риски, связанные с долларом, и начать выводить свои деньги.

Британский юрист Фрэнсис Бонд заявил, что конфискация активов незаконна. Он уверен, что если ее инициируют, то процесс затянется на десятилетия.

Инвестиции США Санкции Евросоюз Деньги

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