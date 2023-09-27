Китайскую модель финансового рынка сочли неподходящей России

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Она подчеркнула, что регулятор изучает финансовый опыт разных стран, потому что полностью скопировать что-то одно нельзя из-за разных условий жизни, состояния и курса национальных валют.

Глава Центробанка пояснила, что в Китае действует управляемый курс юаня, множество процентных ставок и ограничение на движение капитала.

«Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», - заявила Набиуллина.

С предложением внедрить в России модель «китайской мембраны» для решения проблемы высокой волатильности рубля и инфляции выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он пояснил, что речь идет о разделении внутреннего и внешнего финансовых рынков, но без введения двух курсов рубля.

Фактически министр предложил ограничить вывод рублей из Росси. Против этой идеи уже выступил Центробанк, заявив, что действующих ограничений для финансового рынка достаточно.

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