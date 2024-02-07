07 февраля 2024, 06:16

Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией независимо от валюты

РИА «Новости»
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Импортеры потеряли популярную площадку для взаиморасчетов. Китайский Chouzhou Commercial Bank объявил о приостановке работы с Россией, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции, сообщили «Ведомости».

В конце января - начале февраля банк уведомил клиентов о прекращении операций с организациями из России и Белоруссии. Из-за относительно нестрогого аудита и расположения в городе Иу - крупном логистическом узле - Chouzhou стал для импортеров популярнейшей площадкой взаиморасчетов.

Бизнесмен из Ижевска, заявил, что первые ограничения ввели еще в декабре, когда запретили оплату поставок некоторых санкционных товаров. Теперь Chouzhou объявил о прекращении любых расчетов, независимо от типа продукции и валюты платежа.

Другие участники рынка сообщили журналистам, что приостановка произошла перед китайским Новым годом, и это может спровоцировать коллапс. Закупки застрянут в Китае примерно до марта.

США ввели вторичные санкции в декабре. После этого государственные банки КНР решили ужесточить ограничения для клиентов из России.

Банки Экспорт Международные отношения Санкции Китай
06 февраля 2024, 09:34
Россиян предупредили о подорожании шоколада почти на треть
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Неурожай какао-бобов вызвал рост цен на сырье для производства шоколада. В России этот десерт подорожает примерно на 30%, сообщил Telegram-канал Mash.

Крупнейший поставщик плодов шоколадного дерева с плантаций Южной Америки, Западной Африки и производства в Европе сообщил журналистам, что во всем мире сократилась переработка бобов. В Азии ее уровень упал на 5%, в США - на 3%, в странах Евросоюза на 2,5%. Одновременно с этим случился неурожай, собрали на 36% меньше какао-бобов.

Цены на сырье резко подскочили. На бирже тертый какао подорожал до 6845 евро за тонну, какао-порошок - до 4330 евро, какао-масло - до 9750 евро.

В России цены на шоколад в ближайшее время повысят на 30%. Представители крупнейшего кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» заявили, что молочный шоколад, в отличие от темного, подорожает постепенно, и сначала его ценник повысят на 20%. Это связано с тем, что для его производства нужно меньше какао-масла.

Подорожало не только сырье, но и упаковка. В конце 2023 года участники рынка предупреждали о росте цен на шоколад на 20%.

Еда Деньги Продукты Инфляция
05 февраля 2024, 14:46
Минфин России вернется к покупкам валюты и золота
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Минфин России вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу с 7 февраля. На сайте министерства указано, что до 6 марта ведомство будет направлять на эти цели 3,7 миллиарда рублей в день.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 миллиарда рублей», - сообщили в Минфине.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2024 года может достигнуть 195,4 миллиарда рублей.

Правительство России поддержит продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, передавал RT. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что меры показали свою эффективность.

Ранее аналитик и экономист Николай Кульбака предположил, что курс доллара и евро на российском рынке в феврале сильно не изменится. В дальнейшем он даже может снизиться. Экономист посоветовал россиянам не рассматривать приобретение иностранной валюты в качестве получения дохода за короткий временной отрезок.

Евро Рубль Доходы Золото Россия Курс валют
05 февраля 2024, 10:25
Участникам СВО разрешат оформлять Дальневосточную и Арктическую ипотеку
РИА «Новости»
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Условия участия в Дальневосточной и Арктической ипотеке изменят. Программы распространят на участников спецоперации и их семьи, а учителям и медикам отменят условие по стажу. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, документ опубликовали на сайте Кремля.

Льготы Военные Кредиты Ипотека Владимир Путин Льготная ипотека
05 февраля 2024, 02:43
Россиянам объяснили, почему на вкладах невозможно заработать
РИА «Новости»
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Банковские вклады не смогут покрыть реальную инфляцию, поэтому на них невозможно заработать. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

В условиях двузначной инфляции размещение денег на вкладе или накопительном счете с одной стороны поможет их сохранить, однако есть риски столкнуться с потерями. В некоторых банках предоставляют низкие процентные ставки, пояснил эксперт.

Главным достоинством вкладов Сироткин назвал надежность. Вкладчик точно знает, какую сумму получит по завершении срока действия договора. К тому же ответственность за сохранность вкладов берет на себя государство.

Менеджер в финансовом маркетплейсе «Сравни» Мария Татаринцева ранее посоветовала гражданам России открывать вклад в ближайшее время. Сейчас средние ставки в большинстве банков страны остаются на уровне 15% годовых.

Банки Россия Деньги Инфляция

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