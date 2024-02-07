Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией независимо от валюты

В конце января - начале февраля банк уведомил клиентов о прекращении операций с организациями из России и Белоруссии. Из-за относительно нестрогого аудита и расположения в городе Иу - крупном логистическом узле - Chouzhou стал для импортеров популярнейшей площадкой взаиморасчетов.

Бизнесмен из Ижевска, заявил, что первые ограничения ввели еще в декабре, когда запретили оплату поставок некоторых санкционных товаров. Теперь Chouzhou объявил о прекращении любых расчетов, независимо от типа продукции и валюты платежа.

Другие участники рынка сообщили журналистам, что приостановка произошла перед китайским Новым годом, и это может спровоцировать коллапс. Закупки застрянут в Китае примерно до марта.

США ввели вторичные санкции в декабре. После этого государственные банки КНР решили ужесточить ограничения для клиентов из России.