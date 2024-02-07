07 февраля 2024, 13:21

Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией. Грозит ли это партнерским отношениям

РИА «Новости»
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Китайский Chouzhou Commercial Bank приостановил работу с российской стороной, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции. Часто организации ставят на стоп работу с Россией из-за того, что к ним обращаются комиссии по контролю за санкциями. Поэтому в таких ситуациях партнеры используют другие финансовые институты. Об этом рассказал «360» эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Далее - его прямая речь.

Решение есть Сейчас действительно отмечаются определенные сложности при работе с финансовыми институтами дружественных стран. Напомню, что в Турции очень серьезные проблемы, связанные с прямыми отказами как банков, так и импортеров-экспортеров. И даже на повестке дня стоит вопрос создания какого-то крупного финансового института по типу российско-турецкого банка.

С китайскими партнерами ситуация выглядит гораздо более комфортной для нас. Во-первых, китайский банк достаточно большой, масштабный, насчитывает много триллионов юаней и много триллионов долларов. Во-вторых, на российском рынке есть фактически дочерние банки китайских финансовых групп, например, China Construction Bank, которые занимаются обслуживаем в основном интересов китайского бизнеса.

Часто в финансовых институтах приостанавливают деятельность, потому что к ним обращаются какие-то определенные комиссии, связанные с контролем санкций, и указывают на недопустимость финансовых отношений с российскими финансовыми институтами.

Я уже говорил, что на российском рынке присутствуют китайские банки. Они активно работают. Там как минимум четыре или пять банков. Поэтому их можно вовлечь в эту схему и решить все вопросы.

А именно китайские дочерние банки в России скорее всего вообще не подсанкционные. Потому что они не являются филиалами китайских банков, а именно дочерними - самостоятельными российским банками, просто с китайским капиталом. И они, кстати, небольшие. По-моему, входят только в топ-100 российских банков. То есть в этом отношении они также не так заметны комиссии по контролю за соблюдением антирооссийских санкций.

В редких случаях, когда целая цепочка банков временно приостанавливает отношения с российским банками, можно использовать более удлиненную схему [работы] через другие страны. В том числе через банки Северной Кореи, как ни странно, и Вьетнама. Поэтому, я думаю, что [все меры] рассмотрят и реализуют.

Китайский Новый год не помешает поставкам [В канун Нового года в Китае в Россию будут долго идти поставки. Но РФ сможет с этим справиться]. У нас есть складские запасы нереализованного сырья. Даже если потребуются срочно поставки, то можно будет использовать другие экспортно-импортные агентства или другие банки других стран. Поэтому, я думаю, что проблем никаких не возникнет.

Тем более, что [ китайский Новый год ] неделю длится, то это никак не повлияет на взаимодействия стран. Проблему достаточно быстро удастся решить.

Ну и вообще, честно говоря, с китайскими финансовыми институтами и партнерами у нас ситуация всегда складывается по линии наиболее быстрого решения любых вопросов и сложностей.

Банки Отношения Международные отношения Санкции Россия Китай
07 февраля 2024, 06:16
Китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией независимо от валюты
РИА «Новости»
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Импортеры потеряли популярную площадку для взаиморасчетов. Китайский Chouzhou Commercial Bank объявил о приостановке работы с Россией, независимо от валюты платежа и типа оплаченной продукции, сообщили «Ведомости».

В конце января - начале февраля банк уведомил клиентов о прекращении операций с организациями из России и Белоруссии. Из-за относительно нестрогого аудита и расположения в городе Иу - крупном логистическом узле - Chouzhou стал для импортеров популярнейшей площадкой взаиморасчетов.

Бизнесмен из Ижевска, заявил, что первые ограничения ввели еще в декабре, когда запретили оплату поставок некоторых санкционных товаров. Теперь Chouzhou объявил о прекращении любых расчетов, независимо от типа продукции и валюты платежа.

Другие участники рынка сообщили журналистам, что приостановка произошла перед китайским Новым годом, и это может спровоцировать коллапс. Закупки застрянут в Китае примерно до марта.

США ввели вторичные санкции в декабре. После этого государственные банки КНР решили ужесточить ограничения для клиентов из России.

Банки Экспорт Международные отношения Санкции Китай
06 февраля 2024, 09:34
Россиян предупредили о подорожании шоколада почти на треть
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Неурожай какао-бобов вызвал рост цен на сырье для производства шоколада. В России этот десерт подорожает примерно на 30%, сообщил Telegram-канал Mash.

Крупнейший поставщик плодов шоколадного дерева с плантаций Южной Америки, Западной Африки и производства в Европе сообщил журналистам, что во всем мире сократилась переработка бобов. В Азии ее уровень упал на 5%, в США - на 3%, в странах Евросоюза на 2,5%. Одновременно с этим случился неурожай, собрали на 36% меньше какао-бобов.

Цены на сырье резко подскочили. На бирже тертый какао подорожал до 6845 евро за тонну, какао-порошок - до 4330 евро, какао-масло - до 9750 евро.

В России цены на шоколад в ближайшее время повысят на 30%. Представители крупнейшего кондитерского холдинга «Объединенные кондитеры» заявили, что молочный шоколад, в отличие от темного, подорожает постепенно, и сначала его ценник повысят на 20%. Это связано с тем, что для его производства нужно меньше какао-масла.

Подорожало не только сырье, но и упаковка. В конце 2023 года участники рынка предупреждали о росте цен на шоколад на 20%.

Еда Деньги Продукты Инфляция
05 февраля 2024, 14:46
Минфин России вернется к покупкам валюты и золота
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Минфин России вернется к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу с 7 февраля. На сайте министерства указано, что до 6 марта ведомство будет направлять на эти цели 3,7 миллиарда рублей в день.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 73,2 миллиарда рублей», - сообщили в Минфине.

Объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале 2024 года может достигнуть 195,4 миллиарда рублей.

Правительство России поддержит продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, передавал RT. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что меры показали свою эффективность.

Ранее аналитик и экономист Николай Кульбака предположил, что курс доллара и евро на российском рынке в феврале сильно не изменится. В дальнейшем он даже может снизиться. Экономист посоветовал россиянам не рассматривать приобретение иностранной валюты в качестве получения дохода за короткий временной отрезок.

Евро Рубль Доходы Золото Россия Курс валют
05 февраля 2024, 10:25
Участникам СВО разрешат оформлять Дальневосточную и Арктическую ипотеку
РИА «Новости»
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Условия участия в Дальневосточной и Арктической ипотеке изменят. Программы распространят на участников спецоперации и их семьи, а учителям и медикам отменят условие по стажу. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, документ опубликовали на сайте Кремля.

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