Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении

Исключением стал банк «ВТБ Армения», который продолжит в полном объеме обслуживать российские карты. Банк позволяет снимать наличные, пользоваться онлайн-приложением, переводить деньги, в том числе, через границу. Всего в стране работают 53 отделения «ВТБ Армения» и более 190 банкоматов.

Ранее в Национальной системе платежных карт сообщили, что в Армении с 30 марта 2024 года прекратят обслуживание карт «Мир». Такое решение кредитные организации страны приняли из-за риска вторичных санкций со стороны США.

В конце февраля казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с карт и на карты платежной системы «Мир». Для переводов в кредитной организации предложили клиентам использовать SWIFT, «Цифра Банк» или карты, которые были выпущены не в России.