Карту «Мир» начали принимать по всей Венесуэле

Миллион по ошибке. Суд пересмотрит дело женщины, отправившей деньги незнакомцу

Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке отправила миллион рублей незнакомому человеку и не смогла вернуть деньги. Как сообщило РИА «Новости», женщина неправильно ввела телефонный номер при банковском переводе.

Верховный суд постановил пересмотреть дело жительницы Казани, которая по ошибке отправила миллион рублей незнакомому человеку и не смогла вернуть деньги. Как сообщило РИА «Новости» , женщина неправильно ввела телефонный номер при банковском переводе.

Жительница Казани взяла кредит для ремонта квартиры, через банкомат она хотела перевести деньги рабочему для покупки материалов. Но ввела не тот номер телефона, и миллион рублей ушел незнакомому человеку.

Вернуть средства не получилось. В банке объяснили, что изменить реквизиты или отменить операцию невозможно. Женщина пошла в суд. Но там ответчик заявил, что карту, на которую были отправлены деньги, потерял, а потом узнал, что все деньги с его карт украли мошенники. Суд иск отклонил, потому что не было доказательств, что именно истец переводил средства.

Но Верховный суд России вступился за клиентку банка. В высшем судебном органе по гражданским делам отметили, что в прошлый раз суд не проверил банковские операции по счетам истца и ответчика. Дело отправили на пересмотр. Жительница Казани надеется получиться обратно миллион рублей.

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