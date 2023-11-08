08 ноября 2023, 09:00

Как получить кешбэк при оплате в продуктовых магазинах через СБПэй

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Система быстрых платежей запустила новую акцию с кешбэком в рублях. До 24 декабря 2023 года пользователи СБПэй смогут вернуть 10% от потраченной суммы за покупки в продуктовых магазинах крупных торговых сетей. Деньги поступят обратно на счет в течение нескольких дней после платежа.

Чтобы выгодно ходить в магазины, достаточно в одно касание расплатиться через NFC-табличку, кешбэк начислят в рублях. Покупатель сразу же начнет участвовать в акции, когда приложит смартфон, на котором установлено приложение СБПэй, к NFC-табличке на кассе. Деньги придут обратно на тот счет, с которого была сделана покупка. СБПэй работает на Android и iOS.

Но есть один нюанс: до оплаты обязательно проверьте регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Также в приложении СБПэй должен быть привязан банковский счет.

Максимальная сумма «акционного» кешбэка - одна тысяча рублей на участника. Подробнее ознакомиться с перечнем магазинов, где найти платежную NFC-табличку для оплаты через СБПэй, можно на сайте.

Система быстрых платежей начала тестирование оплаты касанием смартфонов еще в прошлом году. Сейчас сервис стал очень популярным. Во втором квартале 2023 года способ оплаты через систему быстрых платежей опробовали свыше 40 миллионов россиян.

Полные правила акции доступны на сайте.

Магазины Кешбэк
08 ноября 2023, 07:25
Госдуме предложили пересмотреть 6,7 трлн рублей расходов казны на 2024–2026 годы
РИА «Новости»
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Кабмин подготовил 769 поправок к проекту бюджета на 2024–2026 годы и предложил Госдуме перераспределить 6,7 триллиона рублей расходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Кабмин подготовил 769 поправок к проекту бюджета на 2024–2026 годы и предложил Госдуме перераспределить 6,7 триллиона рублей расходов. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли в первом чтении. К рассмотрению во втором правительство предложило внести 769 поправок с перераспределением расходов на сумму 6,7 триллиона рублей. Основные характеристики казны оставили прежними.

Одна часть поправок связана с финансированием спецоперации, другая - со строительством больниц в Карелии. Третью часть изменений посвятили снабжению новых регионов России. Кроме того, кабмин предложил перераспределить средства в рамках госпрограмм и на развитие транспортной системы.

На 2024 год предварительно заложили дефицит бюджета на сумму 1,6 триллиона рублей при доходах 35 триллионов. Из Фонда национального благосостояния привлекут 1,3 триллиона рублей.

Бюджет России Госдума РФ Деньги Правительство РФ
07 ноября 2023, 12:10
Nike подала в суд на Skechers и New Balance
Unsplash
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Американский бренд спортивной одежды и обуви Nike пожаловался на нарушение патентных прав со стороны Skechers и New Balance. Он обвинил конкурентов в использовании технологии Flyknit по изготовлению верхней части кроссовок, сообщило агентство Reuters.

Юристы обувного гиганта 6 ноября подали федеральные иски в суды Массачусетса и Калифорнии. Они заявили, что запатентованную технологию Nike Flyknit по созданию верхней части кроссовок использовали при производстве моделей Skechers Ultra Flex и Glide Step, а также New Balance Fresh Foam, FuelCell и других линеек. Nike потребовал возместить ущерб и навсегда запретить компаниям нарушать патентное право.

Технология Flyknit заключалась в создании облегченной верхней части кроссовок с поддерживающими, растягивающимися и воздухопроницаемыми элементами из высокопрочных волокон. Представители New Balance заявили, что Nike не имел исключительных прав на используемые десятилетиями традиционные методы производства обуви.

Nike уже судилась с MSCHF из-за «сатанинских» кроссовок , которые выпустили в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X. В России американская компания сама выступила в роли ответчика - покупатели пожаловались на невыполнение гарантийных обязательств.

Суд Бизнес
07 ноября 2023, 10:30
«Почта Россия» запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию
РИА «Новости»
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Государственная компания «Почта России» запустила услугу срочных денежных переводов в Белоруссию. Их можно забрать в любом отделении «Белпочты» с интернетом, сообщил ТАСС. Как уточнили представители оператора почтовой связи, сумму будут выдавать в белорусских рублях по курсу Нацбанка республики. Она будет доступна получателю сразу после отправки.

Срочный международный почтовый перевод представляет аналог банковского перечисления через платежные системы, напомнили в «Почте России». Также эта услуга доступна с Арменией и Киргизией с тарифами 0,9% и 1,2% соответственно.

Тариф в Белоруссии составляет 1,8%. Также перевод работает в обратном направлении: получатель в России может забрать перечисленную сумму в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения. Воспользоваться услугой можно более чем в 30 тысячах отделений госкомпании.

Белоруссия Россия Деньги
05 ноября 2023, 17:17
Оценка годовой инфляции россиянами оказалась вдвое пессимистичнее реальных цифр
Pixabay
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Россияне в среднем оценивают годовую инфляцию примерно в 14%, хотя на самом деле она всего лишь перевалила за 6,6%, а по итогам года, согласно прогнозам Центробанка, достигнет 7–7,5%. В ЦБ объяснили, что таковы особенности восприятия: люди судят по товарам, которые подорожали сильнее всего, а удешевления некоторых других товаров или сохранения их стоимости практически не замечают. В основном инфляцию определили цены на фрукты и овощи.

Россияне в среднем оценивают годовую инфляцию примерно в 14%, хотя на самом деле она всего лишь перевалила за 6,6%, а по итогам года, согласно прогнозам Центробанка, достигнет 7–7,5%. В ЦБ объяснили, что таковы особенности восприятия: люди судят по товарам, которые подорожали сильнее всего, а удешевления некоторых других товаров или сохранения их стоимости практически не замечают. В основном инфляцию определили цены на фрукты и овощи.

Цены на некоторые продукты действительно выросли, в том числе из-за скачков курса рубля. По данным Росстата , за последнюю неделю октября в пределах от 0,2% до 2,3% подорожали хлеб, сливочное масло, свинина, говядина, сосиски и сардельки, колбасы, подсолнечное масло, яйца. А с января особенно сильно подорожали бананы (более чем на 42%), капуста и помидоры (примерно на 22% и 21% соответственно), а также морковь и другие фрукты и овощи.

Как пояснил РИА «Новости» гендиректор группы продуктовых компаний «Тамаки» Андрей Белянин, транспортировка продуктов даже внутри страны стала сложнее и дороже. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев констатировал повышение среднего тарифа на автоперевозки из столицы в регионы на 50–70% за два года.

Ранее СМИ спрогнозировали подорожание мандаринов к Новому году.

Продукты Инфляция

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