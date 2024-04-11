Кабмин призвал помочь пострадавшим от паводка российским предприятиям

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«Прошу все профильные ведомства оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах», - сказал он.

Михаил Мишустин заявил, что особенно тяжело пришлось малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Он поручил оперативно разработать меры поддержки предпринимательства.

Самое главное, по словам премьер-министра, обеспечить безопасность местных жителей. Михаил Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и транспортное сообщение в пострадавших регионах.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Оренбургской области, в отдельных районах Курганской и Тюменской областей. В Оренбурге укрепили инженерные сооружения и объявили эвакуацию из прибрежных садовых обществ, а в Тюмень завезли четыре километра водоналивных дамб для защиты федеральной трассы Р402.