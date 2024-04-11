11 апреля 2024, 14:46

Кабмин призвал помочь пострадавшим от паводка российским предприятиям

РИА «Новости»
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В пострадавших от паводка регионах России предстоит восстановить транспортное сообщение и электроснабжение, а местным предприятиям возместить убытки. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом на заседании правительства, сообщила пресс-служба кабмина.

«Прошу все профильные ведомства оценить возможность компенсировать убытки, которые несут предприятия и организации в подтопленных районах», - сказал он.

Михаил Мишустин заявил, что особенно тяжело пришлось малому бизнесу и сельхозпроизводителям. Он поручил оперативно разработать меры поддержки предпринимательства.

Самое главное, по словам премьер-министра, обеспечить безопасность местных жителей. Михаил Мишустин призвал в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и транспортное сообщение в пострадавших регионах.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Оренбургской области, в отдельных районах Курганской и Тюменской областей. В Оренбурге укрепили инженерные сооружения и объявили эвакуацию из прибрежных садовых обществ, а в Тюмень завезли четыре километра водоналивных дамб для защиты федеральной трассы Р402.

Бизнес Правительство РФ Михаил Мишустин
09 апреля 2024, 09:31
Стало известно, как решить банковскую проблему России и Турции
РИА «Новости»
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Турция и Россия могут решить проблему с банковскими переводами, создав финансовые организации на Северном Кипре и в Абхазии. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал турецкий аналитик Энгин Озер.

США «терроризируют» турецкий бизнес, который работает с Россией. Американская сторона грозит банкам в Турции санкциями. По мнению Озера, есть вариант, как избежать этих сложностей.

«Платежи можно производить через платежную систему „Мир“ в банке, созданном российской стороной в Абхазии или в любом банке Северного Кипра», - пояснил эксперт.

Он напомнил, что обе республики частично признанные, у них нет представительства в ООН. Кроме того, они уже давно находятся под западными санкциями.

Ранее в агентстве Bloomberg предположили, что ограничения со стороны Запада в отношении Турции могут негативно отразиться на ее торговле с Россией.

Турция Банки Кипр Абхазия Россия
09 апреля 2024, 06:39
Активы сельхозпроизводителя «АгроТерра» достались Росимуществу
РИА «Новости»
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Активы компании «АгроТерра» перешли во временное управление Росимуществом. Указ президента России Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

В список движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах юрлиц, в отношении которых ввели временное управление, внесли изменения. Росимуществу передали доли Agro Terra Investments B.V. и Agro Investments Limited в уставном капитале «Капитал АгроФинанс», доли AgroTerra Holdings B.V., Agro Investments Limited и «Капитал АгроФинанс» в компании «АгроТерра».

Во временное управление перешли также доли «АгроСистем» и NAP Finance B.V. в компании «АгроСистема-Регионы», а также принадлежащие последней и NAP Finance B.V. акции компании «АгроСистема». Указ вступил в силу со дня опубликования, то есть 8 апреля.

Компанию «АгроТерра» основали в 2008 году. Она специализировалась на производстве сельхозпродукции, в том числе пшеницы и кукурузы, а также оказании услуг другим агропроизводителям.

Росимуществу передали во временное управление Ульяновский станкостроительный завод. Предприятие принадлежало DMG Mori.

Бизнес Владимир Путин
08 апреля 2024, 07:23
Идею ввести специальные вклады на первоначальный взнос по ипотеке поддержали в России
РИА «Новости»
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Специальные вклады позволят россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотеке, а банкам нарастить долгосрочные пассивы. Руководитель направления экспертной аналитики сервиса «Банки.ру» Инна Солдатенкова в разговоре с агентством «Прайм» поддержала идею депутатов Госдумы.

«Сейчас на рынке нет подобных предложений, однако, когда законопроект будет принят, очевидно мы увидим разработанные банками варианты. И тогда уже можно будет судить об их привлекательности, как в разрезе отдельного банка, так и в целом для отрасли», - сказала она.

Инна Солдатенкова подтвердила, что предложенный депутатами инструмент позволит вкладчикам быстрее накопить первоначальный взнос и повысит их уверенность в одобрении кредита. По ее словам, специальные депозиты с региональным субсидированием, страхованием до 10 миллионов рублей и зафиксированными условиями принесут выгоду самим банкам - они смогут нарастить долгосрочные пассивы.

Специалист посоветовала доработать действующие предложения, потому что пока, по ее словам, подходящих на рынке нет. Инна Солдатенкова заявила, что ставки по специальным вкладам должны быть выше обычных, вкладчикам следует предоставить предусмотренные тарифами дисконты.

Центробанк заявил, что доля долгосрочных ипотечных кредитов в России увеличилась. Всего за год она возросла на 10%.

Банки Недвижимость Кредиты Ипотека Деньги
08 апреля 2024, 06:37
Россиян переведут на электронные квитанции за ЖКУ
РИА «Новости»
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Право получать электронные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг в России решили закрепить в Жилищном кодексе. Депутаты заксобрания Краснодарского края разработали такой законопроект, сообщили «Известия».

Законопроект внесли в Госдуму 9 марта, его поддержала комиссия по обеспечению жилищных прав граждан. Депутаты предложили россиянам во всех регионах страны предоставить право по заявлению перейти с бумажных на электронные платежки. По мнению авторов инициативы, это позволит сэкономить деньги и сберечь лесные насаждения.

Депутаты рассчитали расходы регионального оператора. С 2021 по 2023 годы агентские услуги подорожали более чем втрое, до 75 миллионов рублей. В 2024 году на бумажные платежки потратят 100 миллионов рублей. В одном только Краснодарском крае квитанции получали 1,1 миллиона абонентов. Авторы законопроекта заявили, что если бы половина из них перешли на электронные платежные листы, за год удалось бы сохранить более 130 деревьев.

Российский экологический оператор предлагал постепенно уйти от бумажных квитанций. По его подсчетам, ежемесячно на платежки для 50 миллионов домохозяйств тратили 50 тонн бумаги.

ЖКХ Недвижимость

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